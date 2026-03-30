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Lunes, 30 de marzo de 2026

Robo en la delegación de Villa La Florida

Delincuentes ingresaron durante la madrugada y robaron diversos elementos del lugar.

Redacción FMQ

Un hecho de inseguridad se registró en las últimas horas en la delegación municipal de Villa La Florida, donde delincuentes ingresaron durante la madrugada y robaron diversos elementos del lugar.

El episodio ocurrió en la dependencia ubicada en la intersección de las calles 882 y 849, donde los autores del ilícito lograron acceder al edificio y sustrajeron todo lo que encontraron a su paso: desde herramientas de trabajo hasta pertenencias personales de los empleados municipales.

Según trascendió, el robo fue advertido horas más tarde por el personal que cumple funciones en el lugar, lo que derivó en la inmediata intervención de las fuerzas de seguridad. A partir de las tareas de investigación, un sospechoso fue detenido en relación con el hecho.

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