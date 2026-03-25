Robó una rueda y un estéreo, pero cayó por un insólito cruce en la comisaría

Un joven de 22 años fue aprehendido en las últimas horas en Quilmes Oeste, luego de ser sorprendido por personal policial mientras caminaba por la vía pública con una rueda de automóvil y un estéreo que había robado minutos antes de un vehículo estacionado.

El episodio tuvo un cierre tan rápido como insólito: cuando los efectivos trasladaron al sospechoso a la Comisaría 9ª de Quilmes, el propietario de los objetos se encontraba en la guardia para radicar la denuncia y reconoció en el acto los elementos robados.

Lo interceptaron en plena calle

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Comando de Patrullas Quilmes, que realizaba una recorrida preventiva por la zona de Avenida La Plata y Paraguay, en Quilmes Oeste.

En ese contexto, los uniformados advirtieron la presencia de un sujeto que caminaba con una rueda de auto en actitud sospechosa. Según se informó, al notar el patrullero intentó evadir a los efectivos, lo que motivó su inmediata identificación.

El dueño apareció en la comisaría y lo reconoció

Lo que en un principio parecía una aprehensión por averiguación de ilícito terminó convirtiéndose en una prueba contundente.

Es que al momento de ingresar al detenido a la sede de la Seccional 9ª, los efectivos se encontraron con un vecino que esperaba ser atendido para denunciar que le habían robado pertenencias de su vehículo, el cual estaba estacionado en la vía pública.

Según indicaron fuentes del caso, el damnificado reconoció inmediatamente la rueda y el estéreo que llevaba el sospechoso, confirmando que se trataba de los objetos sustraídos minutos antes.

Interviene la UFI N° 5 de Quilmes

Tras la confirmación del hecho, tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 del Departamento Judicial de Quilmes, que avaló lo actuado por el personal policial.

El fiscal de turno dispuso la aprehensión formal del acusado, quien quedó imputado por el delito de "Robo", en una causa vinculada a la modalidad conocida como "roba ruedas".