Solano: atacaron a piedrazos a un colectivo e hirieron a una menor

El hecho ocurrió este lunes por la noche en Monteverde y las vías, a la altura del natatorio municipal.

Redacción FMQ

Una nena resultó herida luego de que el colectivo en el que viajaba fuera atacado a piedrazos. El hecho ocurrió anoche en la zona de Monteverde y las vías, a la altura del natatorio municipal de San Francisco Solano.

Según se informó, el vehículo fue agredido mientras circulaba por el lugar y uno de los proyectiles impactó contra una de las ventanillas. A raíz del ataque, la menor sufrió heridas y debió recibir atención médica.

La niña fue trasladada a un centro de salud, donde quedó internada en observación mientras se evalúa su evolución.

El episodio generó preocupación entre los pasajeros y vecinos de la zona, mientras se espera que las autoridades avancen con las actuaciones correspondientes para identificar a los responsables del ataque.

