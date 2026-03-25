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Miércoles, 25 de marzo de 2026

Taller gratuito para mejorar la empleabilidad en Quilmes: cómo inscribirse

La iniciativa se llevará a cabo el jueves 26 de marzo, de 9 a 12 horas.

Redacción FMQ

El Municipio de Quilmes anunció la realización de un taller gratuito de orientación laboral destinado a personas que se encuentren desocupadas y en búsqueda activa de empleo.

La iniciativa, impulsada por la Oficina de Empleo de Quilmes en el marco de la Red Quilmeña de Formación para el Trabajo, se llevará a cabo el jueves 26 de marzo, de 9 a 12 horas, en la sede ubicada en Humberto Primo 99.

Bajo el nombre "Taller de Orientación y Empleabilidad", la propuesta apunta a brindar herramientas para mejorar las oportunidades de inserción laboral, con contenidos vinculados a la búsqueda de empleo y el desarrollo de habilidades para el mundo del trabajo.

Desde la organización informaron que la actividad será presencial, gratuita y con cupos limitados. Las personas interesadas en participar deberán inscribirse previamente enviando un correo electrónico a orientacionoe@quilmes.gov.ar.

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