Taller gratuito para mejorar la empleabilidad en Quilmes: cómo inscribirse

El Municipio de Quilmes anunció la realización de un taller gratuito de orientación laboral destinado a personas que se encuentren desocupadas y en búsqueda activa de empleo.

La iniciativa, impulsada por la Oficina de Empleo de Quilmes en el marco de la Red Quilmeña de Formación para el Trabajo, se llevará a cabo el jueves 26 de marzo, de 9 a 12 horas, en la sede ubicada en Humberto Primo 99.

Bajo el nombre "Taller de Orientación y Empleabilidad", la propuesta apunta a brindar herramientas para mejorar las oportunidades de inserción laboral, con contenidos vinculados a la búsqueda de empleo y el desarrollo de habilidades para el mundo del trabajo.

Desde la organización informaron que la actividad será presencial, gratuita y con cupos limitados. Las personas interesadas en participar deberán inscribirse previamente enviando un correo electrónico a orientacionoe@quilmes.gov.ar.