Un ladrón murió y un policía resultó herido en un enfrentamiento en Avellaneda

Un violento raid delictivo tuvo lugar este domingo en Avellaneda, donde un policía de la Ciudad y un gendarme resultaron heridos tras enfrentarse a motochorros en dos intentos de robo que terminaron a los tiros.

El primero de los episodios ocurrió en el cruce de Hipólito Yrigoyen y La Fuente, cuando un agente de la Policía de la Ciudad, de 40 años y vestido de civil, fue interceptado por dos motos con dos delincuentes cada una. Los asaltantes lo amenazaron con armas de fuego para robarle el vehículo, pero el efectivo se resistió y extrajo su arma reglamentaria, lo que derivó en un intenso tiroteo.

Como consecuencia del enfrentamiento, el policía recibió disparos en el pecho, la mano izquierda y la pierna derecha. A pesar de las heridas, logró mantenerse consciente y brindar detalles de lo sucedido a los primeros efectivos que arribaron al lugar. Los atacantes, en tanto, escaparon en dirección a la Ciudad de Buenos Aires.

Minutos después, los mismos delincuentes protagonizaron un segundo intento de robo en la intersección de Montes de Oca y Levagge, también en Avellaneda. Allí intentaron asaltar a un gendarme, lo que derivó en un nuevo enfrentamiento armado. Durante ese tiroteo, el efectivo resultó herido, mientras que uno de los delincuentes murió en el lugar.