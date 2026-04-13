Villa La Florida celebró su centenario con anuncios de obras clave para el barrio

La intendenta de Quilmes, Eva Mieri, encabezó este domingo los festejos por el centenario de Villa La Florida, en una jornada cargada de actividades institucionales, culturales y anuncios de obras para la localidad.

En el marco de la celebración por los 100 años del barrio, la jefa comunal confirmó dos importantes proyectos para la zona: el compromiso de alcanzar 100 nuevas cuadras de asfalto para 2027 -de las cuales ya se ejecutaron 60- y la construcción de un nuevo Centro Integrador Comunitario (CIC), que será el décimo de la red municipal.

Los festejos comenzaron por la mañana con el izamiento del pabellón nacional, un desayuno institucional en el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa La Florida y el tradicional desfile cívico sobre la avenida 844, del que participaron más de 70 instituciones y organizaciones locales.

Durante su discurso, Mieri destacó el trabajo realizado en la zona oeste del distrito desde el inicio de la gestión de Mayra Mendoza y remarcó la inversión en infraestructura urbana.

"El mayor regalo que podemos hacerles desde la gestión municipal son las luces LED, la puesta en valor de los espacios públicos y los pavimentos que son el puente de dignidad para cada una de nuestras familias", expresó.

Además, la mandataria interina sostuvo que el Municipio continuará profundizando políticas de cercanía y obras públicas pese al contexto económico nacional, y ratificó la decisión de "seguir acompañando a la comunidad".

La jornada continuó con una feria de emprendedores, puestos gastronómicos y una nueva edición del Festival Somos Quilmes, con shows de artistas locales y el cierre musical a cargo de La Sonora Master.

También se realizaron reconocimientos especiales a vecinos e instituciones destacadas de la localidad, entre ellos al vecino José Ressia, a los Veteranos de Malvinas y a la Comisión de Festejos de Villa La Florida.

Con una masiva convocatoria de vecinos y familias, Villa La Florida celebró así su centenario con una fiesta popular que combinó historia, identidad barrial y anuncios de nuevas obras para el futuro de la localidad.