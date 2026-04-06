Podrían viajar gratis solo con la SUBE: la iniciativa que beneficia a personas con discapacidad

El Ministerio de Salud avanzó con una iniciativa que podría simplificar el acceso al transporte público gratuito para personas con discapacidad. A través de la Resolución 415/2026, publicada en el Boletín Oficial, se propuso un convenio de colaboración entre distintos organismos del Estado para que el beneficio de gratuidad quede incorporado directamente en la tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar documentación al momento de viajar.

La medida apunta a que las personas con discapacidad puedan utilizar el transporte público de pasajeros de manera gratuita únicamente con su tarjeta SUBE, gracias a un sistema de validación automática que cruzará la información correspondiente con las bases de datos oficiales.

En el Artículo 2 de la resolución se establece: "Facúltase al titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad a suscribir, conjuntamente con la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, un convenio específico de colaboración, en el marco del convenio de colaboración entre la Agencia Nacional de Discapacidad, la Secretaría de Transporte y Nación Servicios S.A. del 13 de marzo de 2025, con el objeto de avanzar en la configuración del beneficio de gratuidad en la tarjeta SUBE para las personas con discapacidad".

De concretarse en el corto plazo, esta modificación permitirá que quienes tengan habilitado el beneficio puedan viajar sin necesidad de exhibir el certificado o documentación respaldatoria ante el chofer, ya que la propia tarjeta contendrá la validación necesaria para acceder al pasaje gratuito.

Actualmente, las personas con discapacidad ya cuentan con el derecho a viajar sin costo en los medios de transporte que operan con tarjeta SUBE, siempre que acrediten su condición mediante la documentación correspondiente. El cambio central que introduce esta propuesta es la eliminación de ese trámite presencial al subir a la unidad, lo que podría representar una mejora significativa en términos de accesibilidad, comodidad y autonomía.

Aunque por el momento la iniciativa aún debe ser aprobada y reglamentada para su implementación efectiva, el proyecto está dirigido a quienes posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD), que es el documento oficial que acredita esa condición en todo el país.

De este modo, el Gobierno busca avanzar hacia un sistema más ágil e integrado, en el que el acceso a derechos esenciales, como el transporte, pueda realizarse de manera más simple y sin barreras administrativas.