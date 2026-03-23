Javier Milei publicó enigmáticos mensajes en sus redes sobre la traición

El presidente Javier Milei utilizó este lunes sus redes sociales para difundir llamativos mensajes sobre la traición. Las publicaciones se produjeron en medio del escándalo que tiene como protagonista al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que está siendo cuestionado por el viaje que hizo con su familia a Punta del Este y por haber subido a su esposa, Betina Angeletti, a un vuelo oficial a Nueva York

En una historia en su cuenta de Instagram, el jefe de Estado reposteó una publicación de la cuenta @culturaconlectura que incluye la frase: "La traición nunca viene de un enemigo... sino de alguien que supo ganarse tu confianza".

Como en el mensaje no indicó a quién estaba destinado, se generaron múltiples análisis en las redes. En este marco, el líder de La Libertad Avanza volvió a expresarse, en esta ocasión en su cuenta en X, con un tuit en el que arremetió contra el periodismo.

"Veo algunos periodistas -o personas que dicen ejercer el periodismo- alterados por un reposteo mío en Instagram sobre la traición. Dejen de elucubrar fantasías. Si quieren una pista vayan a buscar a la que se cree que es ‘Sigfrida' (KAOS)", apuntó Milei, quien no obstante, abrió de esa manera otra ronda de especulaciones sobre la persona a la que se estaba refiriendo.

Nuevo respaldo a Manuel Adorni

Asimismo, en las últimas horas se confirmó que el Presidente volverá a respaldar en público a Manuel Adorni, tal como lo hizo la semana en un acto en Córdoba y con una foto en Olivos, cuando la polémica en torno a la figura del jefe de Gabinete ya había estallado.

Según pudo saber cronica.com.ar, el viernes Milei y Adorni asistirán a la inauguración del Centro de Formación de Capital Humano que encabezará la ministra del área, Sandra Pettovello.