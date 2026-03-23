A 50 años del Golpe Militar, la lista de los deportistas argentinos desaparecidos

Hace 50 años, un 24 de marzo pero en 1976, se daba inicio a la más atroz dictadura que azotó a la Argentina. De los 30.000 desaparecidos, se pudo identificar a 220 deportistas secuestrados, torturados y asesinados, cuyos rastros se perdieron en diferentes redadas o en centros clandestinos de detención.

En esta densa lista había futbolistas, atletas, tenistas, basquetbolistas, boxeadores, ciclistas, jugadores de vóley, nadadores y rugbiers, la disciplina más afectada con 178 jugadores desaparecidos.

Fue el libro "Deporte, Desaparecidos y Dictadura" ,del periodista Gustavo Veiga, quien se encargó de dar la mayor información en ese sentido luego de que el comunicador se encargara de hacer un minucioso trabajo de contrastar la lista de desaparecidos con la cantidad de deportistas federados que existian en el comienzo de la dictadura. Publicado en 2006, la nómina se fue ampliando con las sucesivas ediciones y, ahora, con la tercera publicación, proclamada por el exarquero de Almagro, Claudio Tamburrini (sobreviviente de un centro clandestino), el número que se conoce es de 220.

El hecho más emblemático, quizá, es el del atleta Miguel Sánchez, quien fue secuestrado luego de participar en la emblemática carrera de San Silvestre -Brasil-, y cuyo nombre se convirtió en un símbolo internacional de memoria y deporte, a través de "La Carrera de Miguel", una iniciativa del periodista italiano Valerio Piccioni, que se realiza año tras año desde el año 2000. Miguel era un atleta tucumano (nacido en Bella Vista) que residía en Berazategui. Más allá de ser fondista, trabajaba como ordenanza en el Banco Provincia y tenía como hobby escribir poesías.

Así como el caso de Miguel tomó muchísima notoriedad, la situación de los 20 jugadores de Rugby del club La Plata desaparecidos fue el más shockeante para la época. Aquella situación vivida en la capital provincial fue motivo de investigación para el periodista y escritor Claudio Gómez, quien ha dedicado gran parte de su carrera a los Derechos Humanos y el Deporte, y cuya obra más destacada fue "Maten al rugbier", publicado en el año 2015 por la Editorial Sudamericana.

Asimismo, el fútbol también fue atravesado por el accionar de las fuerzas militares. Los nombres reconocidos hasta el momento son el Raúl Brú, Luis Ciancio, Ignacio Cisneros, Ricardo Cuesta, Ricardo Del Río, Daniel Favero, Pedro Frías, Alberto Garbiglia, Juan Carlos Luna, Carlos Manfil, Gustavo Olmedo, Francisco Pana, Hugo Penino, Rodolfo Prestipino, Antonio Piovoso (suplente de Hugo Gatti en Gimnasia y Esgrima La Plata), Eduardo Requena, Carlos Rivada, Ernesto Rojas y Heldy Santucho.

Asimismo, dentro de la lista de deportistas desaparecidos también podríamos contar al periodista Rodolfo Walsh, quien era ajedrecista (fueron 13 las personas desaparecidas de esta disciplina) y representante de Estudiantes de La Plata.

OTROS DEPORTISTAS DESAPARECIDOS POR LA DICTADURA MILITAR

- Patricia Roisinblit: federada del club Hebraica como jugadora de ping pong. Su madre Rosa se convirtió en Abuela de Plaza de Mayo.

- Norberto Morresi: futbolista de Huracán, surgido en el club Bristol de Parque Patricios. Fue secuestrado el 23 de abril de 1976 mientras repartía volantes junto a un compañero. A diferencia de otros casos, su cuerpo fue hallado, años después, en 1989. Hermano de Claudio, exfutbolista de River y Huracán, activo militante por los Derechos Humanos y quien fuera Secretario de Deporte de la Nación durante más de diez años.

- Gustavo Bruzzone: ajedrecista, fue secuestrado con apenas 22 años. Sus restos los identificó el "Equipo de Antropología Forense" (EAAF), en junio de 2014. La lista de ajedrecistas se completa con otros doce nombres, entre los cuales también hay una mujer: Alicia Cheves de Almaraz.

- Silvina Parodi: nadadora. Representaba a Córdoba, su provincia natal. Llegó a ser campeona nacional.

- Adriana Acosta y Miriam Susana Moro: jugadoras de hockey. La primera integró la Selección Argentina y la segunda jugó en el Club Universitario, en Remeros Alberdi y en Newells Old Boys, equipo del que era fanática.

-- Daniel Schapira: tenista. El caso de Daniel es emblemático porque fue el único atleta desaparecido de esta disciplina. Además, estaba ranqueado como uno de los diez mejores de nuestro país y llegó a competir contra el mismísimo Guillermo Vilas. Fue secuestrado el 7 de abril de 1977- y en honor a la fecha de su nacimiento (18 de octubre), se instauró el Día del Profesor de Tenis en la Argentina.

- Luis Ciancio: futbolista de las divisiones inferiores de Gimnasia y Esgrima La Plata, cuyo cuerpo estaba enterrado, como NN, en el cementerio de Avellaneda.

- Ernesto David 'Ranga' Rojas: delantero Gimnasia y Esgrima de Jujuy que debutó en el torneo Nacional de 1970 contra Boca en la mismísima Bombonera. La "Concentración Nacional Universitaria" (CNU), grupo paraestatal de extrema derecha, lo fusiló el 18 de marzo del 76. Había viajado desde San Salvador a La Plata (para operarse de la rodilla con el médico de Independiente) junto a dos hermanos y amigos que sí militaban. Lo acribillaron a balazos, tres días antes de cumplir 30 años. Fue uno de los pocos casos de futbolistas de primera cuyo asesinato fue confirmado pocos días antes del golpe militar de 1976.

La reconstrucción de la lista de deportistas desaparecidos durante la última Dictadura Militar es un rompecabezas que aún no termina. Pero cada dato recuperado y cada vida narrada es un triunfo de la verdad sobre el silencio. El triunfo que todos ellos soñaban alcanzar en cada una de sus disciplinas, pero que, de golpe, les arrebataron.

Es por eso que en la cancha de la memoria, el partido por la justicia sigue vigente. Y el resultado final es un compromiso innegociable: ¡Nunca más!"