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Atento Boca: Milan se metió en la lucha por Paulo Dybala

El Milan tiene en la mira a Paulo Dybala, cuyo contrato con Roma termina a mitad de año.

El nombre de Paulo Dybala vuelve a sonar Boca. Sin embargo, las novedades que surgieron desde medios italianos esta vez son alarmantes para el Xeneize: Milan pretende incorporar a la Joya a partir de julio. 

Además, la Roma no se da por vencido y podría llegar a un acuerdo para la prolongación de su contrato.

Según publicó el Corriere dello Sport, el atacante le daría prioridad a la idea de seguir en la Serie A. A la posibilidad concreta de renovar su vínculo con su club actual, a pesar de la rebaja salarial que implicaría, ahora se le sumó un pretendiente de mucho peso.

Milan puso al argentino como objetivo para mitad de año y, considerando que no debería pagar por su ficha, el club podría hacerle un contrato a la altura del que tiene actualmente con la Loba. 

De todos modos, aseguran que esta posibilidad está ligada directamente a la posible salida de Rafael Leão.

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