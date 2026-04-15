Sonríe la Selección Argentina: se recuperó el Dibu Martínez y podrá atajar en Aston Villa

Después del susto por una sobrecarga muscular que lo marginó del encuentro ante Nottingham Forest mientras realizaba el calentamiento previo, Emiliano Martínez trajo una buena noticia para la Selección Argentina.

Es que, en la antesala de la revancha del Aston Villa ante Bologna por los cuartos de final de la Europa League, el argentino está a disposición.

La alarma se había encendido el último fin de semana, cuando los gestos de dolor del arquero en la entrada en calor antes del duelo con Nottingham Forest derivaron en su ausencia del encuentro. Poco después, se confirmó que Dibu sufrió una sobrecarga muscular.

Así, su entrenador Unai Emery trajo tranquilidad en una conferencia de prensa: "Hoy entrenó con nosotros. Si todo va bien, estará disponible y mañana decidiremos si juega".

"Es un tipo y un arquero fantástico. Está jugando a un gran nivel y estamos orgullosos de él", añadió el DT al referirse al guardameta de su equipo y de la Albiceleste.