Brasil sigue el modelo de Lionel Scaloni con la Argentina: la CBF busca talentos con doble nacionalidad en Europa

La política de detección de talentos nacidos en el exterior pero con raíces sudamericanas sigue ganando terreno en el fútbol internacional. Tal como impulsó Lionel Scaloni en la Selección Argentina, ahora Brasil busca replicar ese modelo bajo la conducción de Carlo Ancelotti.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ya inició contactos con futbolistas que se encuentran en Europa y que, pese a haber representado a otros países en juveniles, aún pueden optar por defender la camiseta brasileña gracias a sus raíces familiares.

Uno de los casos más resonantes es el de Bryan Bugarín, delantero de 17 años del Real Madrid. Nacido en Vigo y formado inicialmente en el Celta de Vigo, el atacante firmó recientemente su primer contrato profesional con el club blanco hasta 2028, con una cláusula de rescisión de 75 millones de euros.

Bugarín, quien cuenta con nacionalidad española y brasileña por su madre, no fue convocado a la última lista de la Selección Sub 17 de España, lo que despertó el interés de Brasil. La CBF ve en él una oportunidad concreta para sumarlo de cara al Mundial Sub 17, luego de que la Canarinha asegurara su clasificación en el Sudamericano disputado en Paraguay.

Otro nombre en carpeta es el de Samuele Inácio, mediapunta de 18 años que milita en el Borussia Dortmund. Nacido en Bérgamo y formado en Atalanta, ya representó a Italia en el Mundial Sub 17. Sin embargo, su padre brasileño le permite optar por la Verdeamarela, y ya hubo contactos formales, según informó el periodista Gianluca Di Marzio.

Este fenómeno no es ajeno a la Selección Argentina. Desde la llegada de Scaloni, varios futbolistas nacidos en el exterior fueron evaluados, aunque solo Nicolás Paz logró consolidarse. El mediocampista ofensivo se destaca actualmente en el Como 1907 y tiene grandes chances de formar parte del próximo Mundial.

Distinta es la situación de Alejandro Garnacho, quien tras participar en la Copa América 2024 perdió protagonismo. Su rendimiento en el Manchester United cayó y tampoco logró afianzarse en el Chelsea, lo que lo relegó en la consideración del cuerpo técnico.

Con este panorama, Brasil busca ampliar su base de talento internacional, siguiendo una tendencia que ya se volvió clave en el fútbol moderno: captar jugadores con doble nacionalidad antes de que definan su futuro a nivel de selecciones.