San Lorenzo anunció los candidatos a presidente para las elecciones: quiénes son

San Lorenzo informó que quedaron definidos los cinco candidatos a presidente del club para las elecciones que se celebrarán el próximo 30 de mayo, tras la salida anticipada de Marcelo Moretti.

En ese escenario, el oficialismo tendrá como candidato al actual mandatario interino. Sergio Costantino se presentará para continuar en el cargo, acompañado por Cipriano Pommies dentro del espacio denominado San Lorenzo en Marcha.

La oposición se repartirá en varias propuestas. Volver a San Lorenzo llevará a César Francis junto a Daniel de Florian, mientras que Orden y Progreso estará encabezado por Marcelo Culotta con Juan Manuel Campos como vice.

A su vez, otras agrupaciones intentarán meterse en la disputa con estructuras emergentes. Nueva Generación postula a Nicolás Papasso con Ángel Gras, en tanto que Movete Boedo Movete competirá con la fórmula integrada por Manuel Agote y Leonardo Della Bitta.

Cabe resaltar que los comicios serán muy particulares porque fue convocado tras la acefalía generada por la salida anticipada del expresidente.

Ante este panorama, hay que tener en cuenta que quien se imponga en las elecciones no conducirá al club durante un ciclo completo, sino que deberá terminar el mandato vigente en diciembre de 2027.

Además, las elecciones tendrán un alcance limitado en cuanto a los cargos, ya que solo se renovará la Comisión Directiva, sin incluir la Asamblea ni la Comisión Fiscalizadora.