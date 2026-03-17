Atentos: Marcelo Gallardo está en el radar de un grande de Brasil

Marcelo Gallardo, quien se fue recientemente de River, se posiciona como una alternativa para llegar al Cruzeiro, que recientemente despidió a Tite como entrenador.

El Brasileirao se cobró una nueva víctima: Tite, quien supo dirigir a la Selección de Brasil. El DT tuvo que dejar su cargo (de común acuerdo) tras empatar 3-3 ante Vasco da Gama, resultado que hizo sumar apenas tres puntos en seis jornadas al equipo, que se ubica actualmente en zona de descenso.

Entre los candidatos a tomar las riendas del equipo se posicionó al Muñeco, quien recientemente se desvinculó del Millonario tras un segundo ciclo olvidable.

Lo cierto es que las gestiones, en primera instancia, no serían sencillas, ya que Gallardo habría tomado la decisión de tomarse un tiempo de la profesión.

Además, buscaría pasar tiempo con su familia, algo que no pudo aprovechar en los últimos años ante la demanda de su cargo.