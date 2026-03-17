Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

LO QUIEREN

Atentos: Marcelo Gallardo está en el radar de un grande de Brasil

Tras su reciente salida de River Plate, Marcelo Gallardo está en el radar de un grande de Brasil.

 Marcelo Gallardo, quien se fue recientemente de River, se posiciona como una alternativa para llegar al Cruzeiro, que recientemente despidió a Tite como entrenador.

El Brasileirao se cobró una nueva víctima: Tite, quien supo dirigir a la Selección de Brasil. El DT tuvo que dejar su cargo (de común acuerdo) tras empatar 3-3 ante Vasco da Gama, resultado que hizo sumar apenas tres puntos en seis jornadas al equipo, que se ubica actualmente en zona de descenso.

Entre los candidatos a tomar las riendas del equipo se posicionó al Muñeco, quien recientemente se desvinculó del Millonario tras un segundo ciclo olvidable.

Lo cierto es que las gestiones, en primera instancia, no serían sencillas, ya que Gallardo habría tomado la decisión de tomarse un tiempo de la profesión. 

Además, buscaría pasar tiempo con su familia, algo que no pudo aprovechar en los últimos años ante la demanda de su cargo.

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"
Noticias

Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"

3
Karol G se robó todas las miradas en la fiesta de Vanity Fair de los Oscar 2026
Noticias

Karol G se robó todas las miradas en la fiesta de Vanity Fair de los Oscar 2026

4
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

5
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Últimas noticias de Marcelo Gallardo