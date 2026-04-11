Gallardo reapareció en España y despertó rumores sobre su futuro

Marcelo Gallardo volvió a ser noticia tras aparecer en un partido de LaLiga de España, en medio de su inactividad luego de su salida de River Plate. El "Muñeco" fue captado por las cámaras durante el empate 3-3 entre Real Sociedad y Alavés, por la fecha 31 del campeonato español, lo que rápidamente generó especulaciones sobre su próximo destino como director técnico.

¡PIEDRA LIBRE PARA EL MUÑE! Marcelo Gallardo dice presente en San Sebastián para ver el duelo entre Real Sociedad - Alavés.



%uD83D%uDCFA Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premiumpic.twitter.com/Tygd1b1bcC — SportsCenter (@SC_ESPN) April 11, 2026

La última experiencia de Gallardo fue en River, donde no logró repetir el éxito de su histórico primer ciclo y dejó el cargo a finales de febrero, tras poco más de un año y medio en su segunda etapa.

Su regreso al club no tuvo el impacto esperado, a diferencia de su primera etapa entre 2014 y 2022, en la que construyó una era dorada.

Durante su primer ciclo, Gallardo ganó 14 títulos (siete locales y siete internacionales), incluyendo las recordadas Copa Libertadores 2015 y Copa Libertadores 2018, en ambas triunfo ante Boca Juniors.

Además de River, el DT dirigió a Nacional y tuvo un paso reciente por Al-Ittihad, donde su ciclo terminó en medio de tensiones con el delantero Karim Benzema.

Su presencia en España reavivó las versiones sobre un posible desembarco en el fútbol europeo, en un momento en el que varios clubes analizan cambios de entrenador de cara a la próxima temporada.