Bombazo: cómo es el nuevo torneo de clubes que quiere jugar la Conmebol desde el 2027

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) prepara un tremendo bombazo. En medio del crecimiento de sus competiciones, el organismo analiza la creación de un tercer torneo de clubes que ampliaría el calendario internacional en el fútbol sudamericano.



La idea no es nueva, pero en las últimas horas tomó fuerza: Conmebol seguiría el modelo de la UEFA, que ya cuenta con tres torneos continentales, incluyendo la Conference League, con el objetivo de dar más espacio competitivo a equipos fuera de la élite.

El tema estaría en la agenda del próximo Congreso del organismo, que se realizará este jueves 23 de abril en Quito. Allí, el presidente Alejandro Domínguez encabezará la reunión con las diez asociaciones miembro para discutir distintos proyectos estratégicos.



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De acuerdo con la información que viene circulando, el torneo llevaría el nombre de Copa Conmebol Conferencias y podría ponerse en marcha a partir de febrero o marzo de 2027.



El certamen contaría con la participación de 32 equipos y tendría como objetivo ampliar las oportunidades para clubes que no suelen competir en Copa Libertadores o Copa Sudamericana.



Uno de los puntos más llamativos del proyecto es que no incluiría clubes de Brasil, en una decisión que buscaría equilibrar la competencia y dar mayor protagonismo a otros mercados del continente.

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Además, se habla de un premio cercano a los 10 millones de dólares para el campeón, lo que reforzaría el atractivo del torneo dentro del ecosistema de competiciones de Conmebol.



Por ahora, todo está en fase de análisis. Sin embargo, si la propuesta avanza en el Congreso de Quito, Sudamérica podría dar un paso clave hacia un modelo similar al europeo, con tres torneos internacionales en simultáneo.