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¿Con chicana a Boca?: River reveló imágenes de cómo quedará el Monumental ampliado y techado

River Plate publicó diversas tomas virtuales de cómo quedará el Monumental luego de la remodelación.

Este jueves, la cuenta oficial de River en Instagram publicó una serie de imágenes que dan cuenta de todas las novedades que tendrá el Monumental. Como guiño hubo también una chicana a Boca.

Con una captura virtual de cada una de las remodelaciones que tendrá el Estadio, arriba de cada toma se puede leer: "101.000 espectadores (reales). 77.000 plateas + 24.000 populares".

El Xeneize también está en etapas iniciales de una ampliación de la Bombonera y los números de su aforo siguen siendo inciertos. 

Por eso, el Millonario aprovechó y aclaró la nueva capacidad que efectivamente tendrá el Monumental. 

Más allá de ese dato, las imágenes muestran los 16.000 lugares que se agregarán con las 13 filas que habrá en la quinta bandeja, las nuevas columnas con ascensores, detalles de la fachada, la cubierta traslúcida y sonora, la banda roja que estará sobre el techo y el mirador monumental, entre otras novedades.

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