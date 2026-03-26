Un nuevo escándalo sacudió a la AFA: otro club se bajó de la reunión de Comité Ejecutivo

La AFA, presidida por Chiqui Tapia, enfrenta muchas acusaciones desde afuera, especialmente por denuncias judiciales que salpican al mandamás y su mano derecha, Pablo Toviggino, pero también desde adentro. Tras las oposiciones de River y Estudiantes, ahora otro club se le plantó a la máxima institución del fútbol argentino.

Huracán no participó de la reunión de Comité Ejecutivo que realizó hoy la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) luego del segundo arbitraje polémico que sufrió el Globo ante Barracas Central, en el empate sin goles en el Ducó por la fecha 12 del Torneo Apertura.

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La dirigencia del Globo venía siendo cercana a AFA, pero algo cambió. Por eso Abel Poza, presidente de la institución y vocal de la AFA, y David Garzón, vicepresidente del club de Parque Patricios, se ausentaron de la reunión de Comité Ejecutivo.

El profundo malestar nació y se incrementó por supuestos fallos en contra del equipo de Diego Martínez y las decisiones de Facundo Tello en el partido ante el Guapo, que resultaron ser el detonante.

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La medida de fuerza de la dirigencia de Huracán llega en un momento oportuno, dado que el Globo jugará el domingo ante Olimpo por la Copa Argentina. En caso de ganar, su rival en la siguiente ronda será Barracas Central.

Hay que recordar también que el año pasado, Huracán fue claramente perjudicado con dos penales en contra ante Barracas Central, que terminó clasificando a Copa Sudamericana en la última fecha. Mientras que el Globo se quedó afuera de los Playoffs. Entonces, la dirigencia no tomó represalias y se mantuvo firme con la AFA.