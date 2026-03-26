Un histórico DT campeón del mundo comparó a Lionel Scaloni con Carlos Bianchi: "Muy parecido..."

En los más de siete años que lleva al frente de la Selección Argentina, Lionel Scaloni inscribió su nombre en la historia y se ganó el respeto de todo el planeta fútbol, incluyendo colegas.

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A ese respecto, un histórico entrenador sudamericano brindó una entrevista en la que comparó al DT santafesino con nada más y nada menos que Carlos Bianchi.

Se trata de Luiz Felipe Scolari, quien indicó que hay varias similitudes entre ambos a la hora de hacerse cargo de un plantel.

"Scaloni es como un Bianchi en Argentina. Me parece muy parecido, porque Bianchi era una persona que pensaba, hacía y conseguía convencer a sus jugadores", explicó.

En ese sentido, agregó: "Hoy tratar de convencer a un jugador de fútbol es muy difícil. Yo veo eso en Scaloni, que fue algo fantástico. Nadie esperaba que Argentina llegara al campeonato del mundo en Qatar. Más con el inicio que tuvo. Todo fue de Scaloni".

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%uD83C%uDF1F%uD83E%uDD47El mítico Luiz Felipao Scolari comparó a Scaloni con el "virrey" en @SuperDeporRadio. pic.twitter.com/BKaNuHpFdV — Emiliano Nunia (@EmiNunia4) March 26, 2026

Por otra parte, Felipão, actual coordinador deportivo en Gremio de Porto Alegre, se animó a revelar qué pregunta le haría a quien comanda los destinos de la Albiceleste.

"Le preguntaría cómo fue que logró implementar esa idea de manera tan efectiva, porque es lo más difícil de un entrenador", contó en charla con Súper Deportivo Radio.

Además, consultado sobre si se siente más parecido al Virrey o a Marcelo Gallardo, el campeón del mundo en 2002 y dos veces ganador de la Copa Libertadores, no dudó.

"Soy más parecido a Bianchi. Tengo una imagen más idéntica de él. Comulgo con el estilo de fuerza y temperamento a diferencia de lo que es el River de Gallardo", subrayó.

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Igualmente, Scolari valoró lo hecho por el Muñeco y cerró: "Él es muy buen entrenador y trabaja más en lo técnico, con mucha más determinación que nosotros. Nuestra idea es trabajar con un estilo de voluntad. Por eso, me identifico más con Bianchi que con Gallardo, pero respeto a ambos de la misma forma".