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Cuántos kilómetros recorrerán Boca y River en la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

El análisis de las distancias que tendrán que recorrer el Xeneize y el Millonario en sus viajes para afrontar la zona de grupos.

La Conmebol realizó, por estas horas, el sorteo de la Copa Libertadores y la Sudamericana 2026 que tendrá a Boca y River en los respectivos torneos continentales. 

Más allá del análisis y las especulaciones previas respectos a los grupos que le han tocado a los diferentes equipos del fútbol argentinos, como en cada evento inicial todos sacan sus calculadoras para determinar cuántos kilómetros deberán recorrer cada uno de los clubes.  

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En el máximo certamen de Sudamérica, al Xeneize le tocó el 'Grupo de la Muerte' y en total recorrerá 7532 kilómetros para llegarse hasta los enfrentamientos con Cruzeiro de Brasil, Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador. Los dirigidos por el Sifón Úbeda deberán visitar Belo Horizonte, que está a 2.167 kilómetros de Argentina. También deberá visitar Santiago de Chile a 1.132 kilómetros y a Guayaquil, ubicada a 4.233 kilómetros de distancia.

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Por el lado de lo que sucederá a River en 'La Gran Conquista', hay que destacar que tendrán un total de 8.745 kilómetros entre sus viajes para medirse con Bragantino, Santa Cruz de la Sierra y Carabobo. Para llegar a Brasil recorrerá 1.736 kilómetros, mientras que para llegarse a Bolivia recorrerá 1.928 kilómetros, mientras que lo más largo lo tendrá en su cruce con el representante de Venezuela con los con 5.081 kilómetros entre un país y otro. 

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