El escándalo entre Prestianni y Vinicius sigue latente: la UEFA sancionó al Benfica por actos racistas de sus hinchas ante Real Madrid

El partido entre el Benfica y Real Madrid en la ida de los playoffs de la Champions League 2025/26 será recordado por mucho tiempo. Lamentablemente, no por un gran fútbol, sino por dos polémicos hechos. Aquella noche que quedó marcada por el lío entre Gianluca Prestiannni y Vinicius Júnior, quien acusó -aún sin corroborarse que fuera cierto- por insultos racistas al argentino, también contó con reprochables actos -estos sí probados- por parte de los hinchas portugueses, los cuales fueron captados por las cámaras mientras hacían gestos de un mono en las tribunas.

Por eso, la UEFA actuó rápidamente e informó que multó a las Águilas con 65.000 euros y penalizó al club de Lisboa con un cierre parcial del Estadio da Luz el próximo año en competencias europeas debido al "comportamiento racista y/o discriminatorio de sus aficionados".

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La dura sanción al Benfica

El Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA determinó que la cancha del conjunto rojo no contará con 500 localidades en los sectores 10 y 11, en la grada sur, durante un período de prueba de un año. Además, la casa madre del fútbol europeo impuso una multa de 40.000 euros por los actos racistas de los fanáticos lusos y otra de €25.000 por el lanzamiento de objetos. Asimismo, Pedro Luis Ferreira Machada (ayudante técnico de Mourinho) recibió una sanción que lo alejará del campo de juego por un encuentro debido a que tuvo una "conducta antideportiva" frente al Merengue.

Por su parte , la situación de Prestianni sigue en suspenso. El 17 de febrero, el argentino se tapó la boca con su camiseta, miró a Vinícius y le comentó algo. Según el brasileño, el ex Vélez le dijo "mono". En ese momento, el #7 del Madrid salió corriendo a buscar al árbitro para detener el enfrentamiento por racismo y una polémica, todavía vigente, estalló.

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El ex Vélez negó las acusaciones del crack de la Verdeamarela y de sus compañeros, quienes afirmaron haber escuchado el supuesto agravio del jugador albiceleste. .















