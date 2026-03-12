El inesperado cambio que evalúa hacer el Chacho Coudet en el once de River esta noche frente a Huracán

Un Estadio Tomás Adolfo Ducó con aforo limitado sera el escenario del debut de Eduardo Coudet como entrenador de River frente a Huracán, por la fecha 10 del Torneo Apertura. Lo cierto es que el Chacho no quiere cambios bruscos, sino que mas bien busca meter mano de a poco.

Una de las pocas variantes en la que piensa el DT sería el regreso de Juan Fernando Quintero. El colombiano ya está de alta y si bien no está al cien sería titular en el mediocampo.

El reemplazado sería Ian Subiabre, desarmando de esta forma el tridente ofensivo que plantó Marcelo Escudero en su visita a Independiente Rivadavia. En caso de que a último momento Coudet decida resguardar a Quintero, el sustituto saldría entre Kendry Páez y Santiago Lencina.

La única duda del flamante entrenador pasa por la delantera, donde Facundo Colidio y Páez pelean por ser el acompañante de Sebastián Driussi. El ecuatoriano podría ser la gran sopresa del Chacho en su debut.

La formación de River vs. Huracán, por el Torneo Apertura: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomán Galván, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio o Kendry Páez y Sebastián Driussi.