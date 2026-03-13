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La Selección de Irán le contestó a Donald Trump: "Nadie puede excluirnos del Mundial"

Luego de que el presidente de Estados Unidos desalentara la participación de Irán en el Mundial, el seleccionado sacó un comunicado para responderle.

 La presencia de Irán en el Mundial 2026 quedó envuelta en una fuerte polémica luego de que Donald Trump pusiera en duda su participación, algo que provocó una respuesta del propio seleccionado, que afirmó que nadie puede impedirle disputar el torneo.

El conflicto surgió tras un mensaje del presidente de Estados Unidos en su red social Truth Social. Allí sostuvo que el equipo iraní sería bienvenido, pero cuestionó su presencia por motivos de seguridad. 

Frente a esas declaraciones, la selección iraní sacó un comunicado en su cuenta de Instagram. El mensaje remarcó que la organización del certamen depende exclusivamente de la FIFA.

"El Mundial es un evento internacional histórico y su ente regulador es la FIFA, no una persona o un país", señaló el texto. 

En esa misma línea, el comunicado fue más allá y dejó una crítica a los anfitriones: "Nadie puede excluir a la Selección de Irán del Mundial, el único país que podría ser excluido es uno que porta el título de anfitrión pero carece de la habilidad para proveer seguridad para los equipos participantes en su eventos global".

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