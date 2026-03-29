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NO BAJA LOS BRAZOS

El mensaje optimista de Cavani que avanza con su recuperación en Boca: "Se sigue y sin excusas"

El delantero uruguayo continúa con su rehabilitación tras un nuevo bloqueo lumbar y compartió videos de sus trabajos de gimnasio en Boca Predio.

Edinson Cavani compartió un fuerte mensaje en redes sociales en medio de su rehabilitación y sueña volver a estar a disposición pronto para revertir la pálida imagen en el inicio de la temporada con Boca.

"Se sigue y sin excusas, como debe ser...", expresó en su cuenta de Instagram el emblemático goleador uruguayo, quien atraviesa meses complicados.

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"Cavani se está recuperando de la molestia que tenía en la espalda, tiene una hernia de disco, o el disco le estaba apretando el nervio. Tenía problemas ahí y le tuvieron que hacer dos bloqueos", había revelado el Chelo Delgado.

El Matador, quien se perdió los últimos seis partidos del Xeneize, sigue con su rehabilitación y ya está haciendo trabajos de campo.

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¿Para cuándo se estima la vuelta de Cavani en Boca? Es un día a día, a evaluar en función del dolor y la evolución. 


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