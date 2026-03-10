El pedido de Diego Martínez en la previa de Huracán vs. River: "En nuestra cancha y con nuestra gente"

Diego Martínez mostró tener incertidumbre en relación a la sede en la que a Huracán le tocará ser local ante River este jueves, luego de la inhabilitación de su estadio a raíz del derrumbe que tuvo lugar a cinco cuadras del Estadio Tomás Adolfo Ducó el pasado 3 de marzo.

Sin embargo, dijo que el hecho de no saber todavía dónde se disputará el partido correspondiente a la décima fecha del Torneo Apertura no cambió en nada la planificación para afrontarlo.

"Nosotros como cuerpo técnico y los futbolistas como futbolistas ponemos la energía en cada día, en la planificación que tenemos y esperamos día a día que se pueda resolver de la manera que esperamos", dijo el entrenador en conferencia de prensa.

"Queremos que se pueda jugar en nuestra cancha y con nuestra gente. Para nosotros es determinante poder tener el apoyo de nuestra gente en todos los partidos. Ya nos tocó afrontar contra Belgrano un partido con un marco raro, que no es lo ideal. Esperamos que se pueda resolver de manera favorable y justa para todos. Sé que la dirigencia está en tratativas para encontrar la mejor solución", agregó.

Y cerró: "Todavía no tenemos respuesta sobre lo que va a ser, pero uno como entrenador trata de enfocarse en la tarea para la que se lo contrata, que es entrenar y encontrar el mejor equipo posible para cada partido. Es la dirigencia la que se está encargando de que Huracán sea no beneficiado, sino lo natural que es jugar en su cancha y con su gente".