Independiente sigue celebrando la salida de Felipe Loyola: la tremenda suma millonaria que ingresa a sus arcas

En el complejo mundo del mercado de pases, los contratos suelen esconder cláusulas que valen oro e Independiente acaba de activar una de ellas. Tras la reciente derrota de Pisa ante Juventus, Felipe Loyola alcanzó su quinto partido oficial en Italia, una marca aparentemente menor pero que, en términos económicos, representa una operación de 5.5 millones de euros para el club de Avellaneda.

En el pasado mes de enero el volante chileno dejó el Rojo para unirse a la conjunto italiano, operación que contempla la compra del 70% del pase del futbolista por un total de siete millones de euros brutos, aunque el desembarco del chileno se da inicialmente a través de un préstamo con cargo elevado, debido a las restricciones del Fair Play Financiero que afectan al club italiano.

Tras primero recibir 1.350.000 euros, directamente al Rey de Copas pese a que Huachipato conserva el 50% de sus derechos económicos, y otros 150.000 euros más por jugar tres juegos oficiales, se logró alcanzar el juego clave para Independiente. Debido a que Loyola alcanzó finalmente los cinco encuentros por Serie A, Pisa ahora deberá pagar los 5.500.000 euros restantes y se quedará definitivamente con el jugador.

Esa cifra se pagará en tres cuotas, la primera en junio de este año al concluir la temporada del Calcio. La negociación dejó establecido el futuro del 30% del pase que aún conserva Independiente: Pisa tendrá una opción de compra fijada en 4.250.000 euros, que podría ejecutarse más adelante.