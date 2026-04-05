La hinchas de River explotaron por el campo de juego del Monumental: la fuerte reacción en las redes

Pese a todas las remodelaciones que sufrió en el último tiempo, el Estadio Monumental acostumbra a tener siempre el césped en las mejores condiciones. Sin embargo, el campo de juego para el partido entre River y Belgrano de Córdoba estuvo lejos de estar impecable y se lo vio visiblemente dañado y con varios parches, es por esto que un gran sector de la hinchada reaccionó con polémica y muy fuerte: ¿Qué le ocurrió?

Durante la pasada fecha FIFA, el Millonario cedió su casa para que la banda australiana AC/DC realice una serie de tres conciertos que dejaron su huella. La escenografía de los recitales, el montaje y el salto constante de miles de almas fanatizadas fueron los responsables del estado del césped.

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Según explicaron desde la dirigencia del cuadro local, optaron por adelantar los trabajos sobre el pasto que suelen hacer en mayo y apostaron por afrontar este único duelo con el terreno desgastado. Cabe destacar que si bien se veía mal a la vista, no afectó al rodado de la pelota.

%u27A1 Así está el campo de juego del Monumental a una hora de #River vs. Belgrano.



%uD83C%uDFA5 @InformacinRive1 https://t.co/p3n0savvte — Banda Roja (@BandaRoja_) April 5, 2026

Lo cierto es que, aunque este domingo no luce su mejor versión, se apunta a que esté al 100% para el debut como local en la Copa Sudamericana y el Superclásico.

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Después del encuentro frente a Belgrano, el Millonario recién volverá a su cancha en diez días cuando reciba a Carabobo de Venezuela por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Tan sólo cuatro días después del cruce con los venezolanos, será el turno de recibir a Boca. El partido se jugará el domingo 19 de abril a partir de las 17 en el estadio Monumental.

Así reaccionaron los hinchas en las redes:

yo me pregunto que pasa con las canchas en River ? las de RiverCamp estas todas quemadas y ahora este papelon. — el Campeón del Profesionalismo (@sam091218) April 5, 2026

Alguna vez podes criticar a la dirigencia?

Es muy desprolijo como se manejo river con los recitales.

Cada vez q haya algun show el campo de juego va a terminar asi? — fran barrionuevo (@HankK40711) April 4, 2026