La inédita formación de Boca que probó Claudio Úbeda antes del partido contra Talleres

Boca viajará a Córdoba para enfrentar el jueves a Talleres por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. Claudio Úbeda ya empezó a probar el probable equipo a la espera de que vuelva Leandro Paredes de la Selección Argentina y en la práctica sorprendió con algunos cambios en la defensa.

En el entrenamiento de este lunes en Boca Predio, el DT puso un once inédito con muchas variantes y les dio minutos a futbolistas que vuelven de lesiones. Además, realizó un cambio obligado por la ausencia de Agustín Marchesín y Leandro Brey será titular.

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Los línea defensiva cambió totalmente: Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco les dejaron su lugar a Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida respectivamente.

Luego en la mitad de la cancha, con la ausencia del capitán Paredes, el que ingresó un futbolista que volvió de lesión: Tomás Belmonte ocupó el eje del equipo junto a Milton Delgado y Ander Herrera, que ingresó por la molestia de Santiago Ascacíbar.

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En la parte ofensiva, el tridente no se mueve: Tomás Aranda sigue siendo titular luego de sus buenas actuaciones, su mejoría para el funcionamiento del once y su primer gol como profesional. El doble nueve se mantiene firme, ya que Adam Bareiro y Miguel Merentiel ocuparán el frente de ataque.



