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SORPRESA

La inédita formación de Boca que probó Claudio Úbeda antes del partido contra Talleres

El entrenador hizo variantes en la zona defensiva del equipo y podría haber cambios en la estructura habitual para el próximo encuentro del Torneo Apertura.

Boca viajará a Córdoba para enfrentar el jueves a Talleres por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026Claudio Úbeda ya empezó a probar el probable equipo a la espera de que vuelva Leandro Paredes de la Selección Argentinaen la práctica sorprendió con algunos cambios en la defensa.

En el entrenamiento de este lunes en Boca Predio, el DT puso un once inédito con muchas variantes y les dio minutos a futbolistas que vuelven de lesiones. Además, realizó un cambio obligado por la ausencia de Agustín Marchesín y Leandro Brey será titular.

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Los línea defensiva cambió totalmente: Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco les dejaron su lugar a Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida respectivamente.

Luego en la mitad de la cancha, con la ausencia del capitán Paredes, el que ingresó un futbolista que volvió de lesión: Tomás Belmonte ocupó el eje del equipo junto a Milton Delgado y Ander Herrera, que ingresó por la molestia de Santiago Ascacíbar.

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En la parte ofensiva, el tridente no se mueve: Tomás Aranda sigue siendo titular luego de sus buenas actuaciones, su mejoría para el funcionamiento del once y su primer gol como profesional. El doble nueve se mantiene firme, ya que Adam Bareiro y Miguel Merentiel ocuparán el frente de ataque.


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