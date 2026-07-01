Agustín Martegani deja Boca: dónde continuará su carrera

Boca Juniors sigue haciendo una depuración del plantel desgastado por el paso del tiempo y la falta de títulos. Tras las rescisiones de Ander Herrera y Edinson Cavani por pedido de Rodolfo Martín Arruabarrena, uno de los que tiene un pie y medio afuera es nada menos que Agustín Martegani.

El volante, en su momento muy elogiado por Juan Román Riquelme, dejará el Xeneize después de casi un año y medio sin sumar minutos oficiales para ser nuevo futbolista de Deportivo Medellín de Colombia. Será una cesión por 12 meses, con un cargo de 50 mil dólares y una opción de compra valuada en 1,8 millones de dólares.

Martegani apenas jugó 13 partidos desde que llegó al club de la Ribera allá por 2024, en los que nunca mostró un nivel aceptable ni aportó goles ni asistencias.

Martegani inició su carrera en San Lorenzo de Almagro, luego fichó por la Salernitana de Italia y finalmente recaló en el Xeneize.