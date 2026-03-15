Las alternativas más firmes en el caso de que Boca mude su localía por la ampliación de la Bombonera

El sueño de los hinchas de Boca con la ampliación de la Bombonera va tomando forma dentro del club. Si se aprueba y se avanza con las obras, el Xeneieze deberá mudar su localía en un momento determinado. En este sentido, los dos estadios que pican en punta para albergar al club de la Ribera son el José Amalfitani de Vélez y el Único Diego Armando Maradona, de La Plata, ya que en ambos recintos se podría reubicar a los 25.000 abonados que posee el club actualmente.

La idea de la dirigencia que comanda Juan Román Riquelme y debe ser aprobada por la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y por la Legislatura Porteña, consiste en crear seis torres sobre el playón de las vías que permitan el ingreso y egreso de los hinchas a la segunda, tercera (que será popular en su totalidad) y flamante cuarta bandeja. En ese interín, Boca no deberá mudar su localía.

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Sí tendrá que irse de La Bombonera cuando comience la segunda parte del proyecto, que consiste en demoler la platea preferencial y los palcos que se encuentran sobre la calle Del Valle Iberlucea para construir dos nuevas plateas y agrandar la zona de palcos, que pasará de tener 80 a 200.

Desde el club ya informaron que no hará falta comprar ninguna casa aledaña, uno de los puntos que limitó varios de los proyectos de ampliación anteriores. Se confeccionará una estructura que permitirá el paso peatonal y no modificará el tránsito de los vehículos por la calle.

En este sentido, el Xeneize comenzó a buscar alternativas para albergar a sus hinchas durante el transcurso de las obras y tanto el José Amalfitani como el Único de La Plata son las opciones que pican en punta. En ambos podrían ser reubicados los 25.000 abonados con los que cuenta el club, requisito estrictamente necesario para la mudanza.

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El estadio de Vélez cuenta con la ventaja de la ubicación. Más allá de que un club tan popular como Boca tiene hinchas en todo el país y, sobre todo, en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires, la mayoría de los que asisten con frecuencia a la cancha viven en Capital Federal o alrededores, por lo que sería más cómodo el traslado para los hinchas.

Además, es un recinto de fácil acceso: se encuentra a metros de la Autopista 25 de Mayo y rodeado por las avenidas Juan B.Justo y Rivadavia, dos de las más frecuentadas de toda la capital.

La ventaja con la que cuenta el Único de La Plata es la capacidad: con 53.000 espectadores, supera por 3.500 a los 49.500 del Amalfitani. Además, actualmente no es utilizado por ningún equipo, situación que beneficia a Boca con respecto al calendario (no debería ponerse de acuerdo con otro club) y al operativo de seguridad.

¿Cuál es el problema? La ubicación. En auto, el viaje a La Plata desde Capital Federal dura entre 40 minutos y una hora, sin contar que el tráfico aumentaría considerablemente los días de partido. La ida, pero sobre todo la vuelta, sería un problema para los hinchas cuando Boca jugase los días de semana o los domingos por la noche.