Paul Pogba sorprendió al entrenarse con ropa de la Selección Argentina en Barcelona

Paul Pogba volvió a ser noticia, esta vez por una imagen que sorprendió al mundo del fútbol, al entrenarse con indumentaria de la Selección Argentina junto a Ansu Fati en instalaciones de FC Barcelona.

El mediocampista, campeón del mundo con Francia en 2018, continúa con su recuperación física tras una lesión muscular que lo marginó de varios compromisos con AS Monaco durante 2026. En las imágenes difundidas se lo observa realizando ejercicios en una práctica informal, llamando la atención por el uso de ropa de la Albiceleste.

No es la primera vez que Pogba muestra afinidad con el fútbol argentino. Años atrás, cuando se encontraba sin actividad oficial, disputó un partido informal luciendo la camiseta de River Plate.

Además, durante el Mundial de Clubes 2025, visitó la concentración de Boca Juniors, donde compartió un encuentro con el presidente Juan Román Riquelme y los jugadores Marcos Rojo y Edinson Cavani.

En paralelo, el francés busca recuperar continuidad tras un período complejo marcado por lesiones y la sanción que recibió luego de un control antidopaje positivo cuando jugaba en Juventus en 2024. El castigo, inicialmente más severo, fue reducido a 18 meses por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Mientras avanza en su puesta a punto, Pogba intenta dejar atrás los contratiempos y enfocarse en su regreso a la competencia, aunque sus guiños al fútbol argentino siguen dando que hablar.