River hoy: el duro fixture que tendrá que afontar el Millonario entre la Sudamericana 2026 y el Apertura
Con la zona de grupos ya confirmada, River sabe cómo serán sus próximos dos meses, repletos de encuentros.
Después de los sorteos de los torneos internacionales que llevó adelante la Conmebol, River ya conoce cómó será su primer semestre en este 2026, en el que sufrió la salida de Marcelo Gallardo y el ingreso de Eduardo Coudet como entrenador.
Con los rivales de la fase de grupos confirmados para la Copa Sudamericana, el Millonario tiene por delante seis partidos para el que será su máximo objetivo en este año y que lo tendrá con actividad plena entre abril y mayo, cuando culmine la primera fase de La Gran Conquista.
Pero como si esto fuera poco, la Banda no puede perder de vista el certamen local y allí se le mezclarán partidos de suma trascendencia, inclusive el Superclásico ante Boca.
Conmebol pateó el tablero e implementará cambios fundamentales en la Copa Libertadores y Sudamericana 2026
El 5 de abril recibirá a Belgrano (hoy escolta de su zona en la Copa de la Liga), una semana más tarde jugará ante Racing en el Coliseo de Cemento, en la previa del cruce con Boca en el Monumental, que se dará el domingo 19 de abril. Más tarde llegarán Aldosivi y Atlético Tucumán hasta Núñez
- Jueves 9 de abril, 21.30: Blooming vs. River
- Miércoles 15 de abril, 21.30: River vs. Carabobo
- Jueves 30 de abril, 21.30: Red Bull Bragantino vs. River
- Jueves 7 de mayo, 22.30: Carabobo vs. River
- Miércoles 20 de mayo, 21.30: River vs. Red Bull Bragantino
- Miércoles 27 de mayo, 21.30: River vs. Blooming