Koeman reveló el jugador que sorprendió a Messi en Barcelona: "Si Leo no te valora, no te pasa la pelota" El exentrenador del Barcelona recordó los últimos m

Los años de Lionel Messi en Barcelona ya forman parte de la historia, pero todavía siguen apareciendo testimonios que revelan detalles de sus últimos meses en el club. En esta ocasión, fue Ronald Koeman, entrenador del equipo en la temporada 2020/21, quien recordó cómo el argentino quedó sorprendido por el talento de un joven futbolista.

Según el neerlandés, hubo un jugador que desde el primer momento logró ganarse el respeto del rosarino en los entrenamientos: Pedri.

"Messi solo le pasaba el balón a Pedri. Y créanme, si Messi no te valora, no te va a pasar la pelota en los entrenamientos; simplemente te ignora", reveló Koeman en una entrevista con ESPN.

El gesto de Messi que confirmó el talento de Pedri

Koeman explicó que la conexión entre Messi y el mediocampista español fue inmediata y que eso terminó siendo clave para tomar una decisión sobre el futuro del jugador.

En ese momento, Pedri tenía apenas 17 años y recién había llegado desde Las Palmas, equipo de la segunda división de España. De hecho, el plan inicial del club era cederlo a préstamo para que sumara experiencia.

Sin embargo, todo cambió tras verlo entrenar. "Fui el primer entrenador del Barcelona en conocer a Pedri. No sabía quién era. El club lo fichó de Las Palmas y querían cederlo. Ese era el plan", recordó Koeman.

Pero tras solo dos días de trabajo, el técnico quedó convencido. "Después de dos días de entrenamiento vi a un jugador absolutamente increíble, pero sobre todo vi a Lionel Messi tratando constantemente de conectar con él", agregó.

Una sociedad que marcó el último año de Messi en Barcelona

La conexión futbolística entre Messi y Pedri se transformó rápidamente en una de las sociedades más interesantes del equipo durante la temporada 2020/21.

Sin embargo, ese vínculo solo pudo conquistar un título: la Copa del Rey, el último trofeo que el argentino levantó con la camiseta blaugrana antes de su salida en agosto de 2021.

Un posible reencuentro después de cinco años

Desde la salida de Messi del Barcelona, ambos futbolistas nunca volvieron a enfrentarse dentro de una cancha. Pero esa situación podría cambiar pronto.

Si finalmente se confirma la segunda edición de la Finalissima, que enfrentaría a Argentina y España, Messi y Pedri podrían volver a verse las caras casi cinco años después de haber compartido equipo en el Camp Nou.

Koeman, mientras tanto, dejó una reflexión que resume lo que significó aquel momento:

Para el entrenador neerlandés, la conexión entre Messi y el joven mediocampista español fue amor futbolístico a primera vista.