La dura autocrítica de Gustavo Quinteros tras el empate de Independiente: "No hicimos nada de lo que teníamos que hacer"

Fue un verdadero partidazo, en el que Independiente remontó tres goles de desventaja y que empató en la útima jugada. Pero el 4-4 ante Unión en Avellaneda no dejó para nada conforme a Gustavo Quinteros, quien fue muy autocrítico más allá de valorar el poder de reacción de su equipo.

"Tengo que tener la capacidad de que el equipo juegue bien durante más tiempo. Tenemos que trabajar mentalmente porque es algo que nos sucede desde como entramos a jugar los partidos", comenzó diciendo el entrenador luego del encuentro.

"No hicimos nada de lo que teníamos que hacer para contrarrestar al rival. En el entretiempo mostramos imágenes de lo que estabamos fallando y el segundo tiempo fue completamente diferente", señaló Quinteros sobre el mal primer tiempo de Independiente.

Más allá de esto, valoró la actitud del equipo y el ir a buscar el partido pese a la diferencia en el resultado: "Lo importante de este partido era revertir una desventaja de tres goles en contra. Eso nos deja sabiendo que podemos revertir cualquier situación compleja. Me quedo con eso. Ninguno de nosotros está conforme con el resultado pero si valoro mucho la reacción desde el juego y la actitud".

Para cerrar, una advertencia para los próximos duelos: "Si jugamos como el segundo tiempo vamos a ser un equipo competitivo que va a llegar lejos. Lo negativo ya pasó. Hay que lograr un cambio de estado de ánimo e iniciar los partidos a máxima concentración. El futbol argentino es muy duro y los equipos te lastiman si no entras al 100%".