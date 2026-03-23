Se confirmó la gravedad de la lesión de Agustín Marchesín y preocupa el debut en la Copa Libertadores

Pese a la alegría que significó volver al triunfo en La Bombonera y ante un difícil Instituto, el Mundo Boca se encuentra alarmado por la mala noticia que se conoció en las últimas horas: la lesión de Agustín Marchesín.

Tras los estudios médicos de rigor después del cruce con La Gloria, se confirmó que el arquero sufrió un desgarro en el aductor derecho y, a falta del parte médico oficial del club, se perderá la visita a Talleres de Córdoba por el Apertura 2026, tras el parate por la fecha FIFA.

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Si bien desde el club todavía no difundieron el diagnóstico definitivo ni los plazos exactos de recuperación, el arquero sufrió una lesión muscular y la preocupación mayor tiene que ver con el posible debut en la Copa Libertadores. Es que el bautismo en el máximo certamen continental será el 7 de abril ante Universidad Católica y restan quince días para semejante compromiso.

La lesión del arquero se originó cuando en el final del cotejo, sintió un tirón muscular en el aductor. En ese momento fue atendido y logró continuar algunos minutos más en cancha, hasta que finalmente dejó el campo en lugar de Leandro Brey.

Ahora resta saber si el arquero titular llegará a la visita a Chile. Su presencia en tamaño compromiso, dependerá de la gravedad de la lesión y de cómo evolucione durante los próximos días.