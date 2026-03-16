Sufre Boca: Santiago Ascacíbar salió lesionado ante Unión y es duda para enfrentar a Instituto

Santiago Ascacíbar encendió las alarmas en Boca Juniors luego de tener que abandonar el campo de juego durante el partido ante Unión de Santa Fe por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional por una molestia muscular. Su presencia en el próximo compromiso frente a Instituto de Córdoba quedó en duda y en las próximas horas evaluarán si debe realizarse estudios médicos.

El volante, que se convirtió en una pieza clave del mediocampo desde su llegada al club, dejó la cancha cuando apenas se jugaban seis minutos del segundo tiempo y fue reemplazado por Ánder Herrera.

La explicación de Claudio Úbeda sobre la lesión de Ascacíbar

Tras el encuentro, Claudio Úbeda explicó la situación en conferencia de prensa. "La salida de Ascacíbar fue porque le molestó el isquiotibial. Yo me comuniqué visualmente con él y me hizo la seña", señaló el DT.

#AHORA - Claudio Ubeda confirmó en conferencia de prensa que la salida de Santiago Ascacibar fue por "una molestia muscular en el isquiotibial". pic.twitter.com/9lTIzH1h36 March 16, 2026

El mediocampista dejó el campo visiblemente molesto por no poder continuar, en un momento en el que atraviesa uno de sus mejores pasajes futbolísticos desde su llegada al club.

Una pieza clave en el mediocampo de Boca

El exjugador de Estudiantes de La Plata se transformó en el enlace ideal dentro del funcionamiento del equipo, conectando el tándem conformado por Leandro Paredes y Milton Delgado con Tomás Aranda y la línea ofensiva.

Su dinámica, recuperación y capacidad para pisar el área rival son características que hoy no abundan en el plantel. De hecho, el único futbolista con rasgos similares es Tomás Belmonte, quien actualmente se encuentra lesionado.

Por ese motivo, el cuerpo técnico seguirá de cerca su evolución durante la semana.

Ascacíbar, titular indiscutido en Boca

Desde su arribo al Xeneize, Santiago Ascacíbar fue titular en todos los partidos del Torneo Apertura.

Hasta ahora solo había sido reemplazado una vez: en el empate frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, cuando salió a los 30 minutos del segundo tiempo.

La posible lesión llega en el peor momento, justo cuando el mediocampista venía de marcar goles en los dos partidos previos y se consolidaba dentro del once ideal del equipo.

Carrera contrarreloj para llegar ante Instituto

Con casi toda la semana por delante antes del duelo frente a Instituto de Córdoba en La Bombonera, Ascacíbar iniciará una carrera contrarreloj para intentar llegar en condiciones.

Todo dependerá de la evolución de la molestia muscular y de si se trató solo de una sobrecarga o de una lesión más importante. Por ahora, en Boca prefieren ser cautos y esperar la evolución del volante, aunque el panorama inicial genera preocupación.