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TERRIBLE

Video: así fue la fractura de un jugador de Gremio de Porto Alegre que generó conmoción en Brasil

Durante el triunfo frente a Vitoria, un futbolista de Gremio de Porto Alegre sufrió una escalofriante lesión.

EBalmaceda

Por la fecha 7 del Brasileirao, Gremio de Porto Alegre derrotó 2-0 a Vitória. Sin embargo, la conmoción invadió el encuentro por la escalofriante lesión de un futbolista.

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Faltaban poco más de 15 minutos para el final cuando Marlon, defensor del Tricolor, salió desde el fondo en velocidad, chocó con un rival y terminó tirado en el césped.

Inmediatamente, compañeros y rivales comenzaron a agarrarse la cabeza al ver que el jugador de 28 años se había fracturado el tobillo derecho tras caer con el mismo peso de su cuerpo.

Luego de ser asistido, el lateral izquierdo se retiró del estadio en ambulancia mientras recibía la ovación de los hinchas.

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Finalmente, el club informó en el parte médico que Marlon será intervenido quirúrgicamente esta tarde y estará afuera de las canchas durante cinco meses.

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