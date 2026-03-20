Video: así fue la fractura de un jugador de Gremio de Porto Alegre que generó conmoción en Brasil

Por la fecha 7 del Brasileirao, Gremio de Porto Alegre derrotó 2-0 a Vitória. Sin embargo, la conmoción invadió el encuentro por la escalofriante lesión de un futbolista.

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Faltaban poco más de 15 minutos para el final cuando Marlon, defensor del Tricolor, salió desde el fondo en velocidad, chocó con un rival y terminó tirado en el césped.

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El lateral del Gremio tuvo que ser retirado en AMBULANCIA del partido ante Vitória %uD83C%uDFE5https://t.co/dTPHbkLMy2 March 19, 2026

Inmediatamente, compañeros y rivales comenzaron a agarrarse la cabeza al ver que el jugador de 28 años se había fracturado el tobillo derecho tras caer con el mismo peso de su cuerpo.

%uD83D%uDEA8 GRAVE! Marlon indo direto pro hospital, já vai pra cirurgia ainda hoje. pic.twitter.com/Gq4OisdBke — Portal do Gremista (@pdgremista) March 19, 2026

Luego de ser asistido, el lateral izquierdo se retiró del estadio en ambulancia mientras recibía la ovación de los hinchas.

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Finalmente, el club informó en el parte médico que Marlon será intervenido quirúrgicamente esta tarde y estará afuera de las canchas durante cinco meses.