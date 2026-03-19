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GOLPE DE EFECTO

Bielsa convocó a un histórico de Uruguay para los amistosos frente a Inglaterra y Argelia

De cara a los encuentros ante Inglaterra y Argelia, Marcelo Bielsa citó en Uruguay a un peso pesado.

EBalmaceda

Pensando en el Mundial 2026, las selecciones se enfocan en el último tramo de preparación y buscarán sacarle el mayor provecho a la fecha FIFA de marzo. Una de ellas es Uruguay.

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La Celeste enfrentará a Inglaterra y Argelia el viernes 27 y el martes 31, respectivamente, y si bien Marcelo Bielsa no hizo oficial la lista de convocados, sorprendió a todos con una inclusión inesperada.

Es que cuando parecía no estar en los planes, el Loco citó a Fernando Muslera, arquero de Estudiantes de La Plata y referente histórico del combinado charrúa.

El golero de 39 años viene teniendo buenas actuaciones en el Pincha, donde conquistó dos títulos en 2025, y volvió al radar del conjunto oriental, en el que no era tenido en cuenta desde el Mundial 2022.

Nando, que suma 133 apariciones con el seleccionado absoluto, conquistó la Copa América 2011 y disputó, además de la reciente en Qatar, las Copas del Mundo de 2010, 2014 y 2018.

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Ahora, de ganarse un lugar para la máxima cita, Muslera se convertirá en el único jugador uruguayo de toda la historia en disputar cinco mundiales. ¿Lo logrará?

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