Chelsea quedó eliminado de la Champions League y los hinchas explotaron contra Enzo Fernández
Los fanáticos del club inglés cuestionaron al volante argentino en las redes sociales luego de la dura eliminación ante el PSG.
Una tremenda paliza. Chelsea fue destrozado por el París Saint Germain, que lo goleó en los dos partidos de la serie y el resultado global terminó en 8-2 para los franceses por los octavos de final de la Champions League. Los dirigidos por Liam Rosenior no tuvieron nada que hacer a lo largo de los 180 minutos y quedaron con las manos vacías.
La gran actuación de Enzo Fernández no le alcanzó a un Chelsea que perdió ante PSG por la Champions League
En el afán de intentar revertir la serie en Stamford Bridge, el entrenador de los ingleses decidió reemplazar a Enzo Fernández a los 60 minutos y en su lugar colocó a Roméo Lavia. Pero nada se modificó. Y el capitán fue duramente cuestionado.
Si bien el ex River tuvo una gran precisión en cuanto a los pases entregados a sus compañeros, tanto en campo propio como en el terreno rival, para los hinchas del Chelsea no fue suficiente y lo criticaron en las redes sociales.
Bombazo: Enzo Fernández tiene en mente dejar el Chelsea
"¿En qué es bueno Enzo Fernández?", escribió el usuario @ezekiel10king, que no fue el único que se mostró disconforme con el argentino formado en las inferiores de River y con pasado en Benfica. "¿Qué ha hecho vuestro chico de oro, Enzo Fernández, en este juego?", fue otro de los comentarios con el que destrozaron al volante central.