Chelsea quedó eliminado de la Champions League y los hinchas explotaron contra Enzo Fernández

Una tremenda paliza. Chelsea fue destrozado por el París Saint Germain, que lo goleó en los dos partidos de la serie y el resultado global terminó en 8-2 para los franceses por los octavos de final de la Champions League. Los dirigidos por Liam Rosenior no tuvieron nada que hacer a lo largo de los 180 minutos y quedaron con las manos vacías.

La gran actuación de Enzo Fernández no le alcanzó a un Chelsea que perdió ante PSG por la Champions League

En el afán de intentar revertir la serie en Stamford Bridge, el entrenador de los ingleses decidió reemplazar a Enzo Fernández a los 60 minutos y en su lugar colocó a Roméo Lavia. Pero nada se modificó. Y el capitán fue duramente cuestionado.

%u274C Con el global 7-2 en favor del PSG, Enzo Fernández deja la cancha y es reemplazado por Lavia en Chelsea



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%uD83D%uDCFA Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/DbBJEGO8We March 17, 2026

Si bien el ex River tuvo una gran precisión en cuanto a los pases entregados a sus compañeros, tanto en campo propio como en el terreno rival, para los hinchas del Chelsea no fue suficiente y lo criticaron en las redes sociales.

Bombazo: Enzo Fernández tiene en mente dejar el Chelsea

"¿En qué es bueno Enzo Fernández?", escribió el usuario @ezekiel10king, que no fue el único que se mostró disconforme con el argentino formado en las inferiores de River y con pasado en Benfica. "¿Qué ha hecho vuestro chico de oro, Enzo Fernández, en este juego?", fue otro de los comentarios con el que destrozaron al volante central.











