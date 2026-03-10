El arquero del Tottenham cometió dos groseros errores contra el Atlético de Madrid, fue reemplazado a los 17 minutos y se fue llorando

El Atlético de Madrid golea al Tottenham por la ida de los octavos de final de la Champions League y antes del final del primer tiempo se dio una inusual modificación: el arquero del conjunto inglés Antonín Kinsky tuvo dos errores en el primer y tercer gol y fue reemplazado.

El primer tanto lo marcó Marcos Llorente a los seis minutos. El checo salió jugando desde el fondo, pero le entregó la pelota a un futbolista del Aleti y la jugada terminó con la certera definición del español.

¡¡MADRUGÓ EL COLCHONERO EN MADRID!! ¡¡GROSERO ERROR DE KINSKY, ASISTENCIA DEL ARAÑA ÁLVAREZ Y GOLAZO DE LLORENTE PARA EL 1-0 VS. TOTTENHAM!!



March 10, 2026

En el segundo no tuvo responsabilidad, ya que Antoine Griezmann hizo un gran movimiento para dejarlo mal parado, pero en el tercero volvió a fallar: recibió un pase, controló mal y a los 15 minutos dejó servido el gol para Julián Álvarez, que definió con el arco a su merced.

¡¡ATLÉTICO DE MADRID GANA 2-0 EN 13 MINUTOS DE PARTIDO!! Nuevo HORROR defensivo del Tottenham y brillante definición de Griezzman, para sacar una buena ventaja en los octavos de la Champions League.



— SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026

¡¡EL SHOW DEL ERROR!! Otro blooper de Kinsky, gol de JULIÁN ÁLVAREZ y Atlético de Madrid llegó al 3-0 ante Tottenham en tan solo 15 minutos.



— SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026

Acto seguido, Igor Tudor, entrenador de los Spurs, decidió sacarlo para que ingrese el italiano Guglielmo Vicario, que habitualmente es titular. Ante el cambio, los hinchas del conjunto español aplaudieron al arquero, que se fue llorando rumbo al vestuario y en el camino Cristian Romero lo abrazó para consolarlo.

Luego de sus dos groseros errores que terminaron en gol y, con el Tottenham perdiendo 3-0, Kinsky fue reemplazado por Vicario a los 17' del primer tiempo... ¿QUÉ TE PARECE?



— SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026

Para colmo, en la jugada siguinte al cambio, el Colchonero anotó el cuarto tanto del partido.

¡¡EL CAMBIO DE ARQUERO NO FUE LA SOLUCIÓN!! Luego de una gran atajada, Vicario no pudo con el cabezazo de Le Normand y Atlético de Madrid se puso ¡¡4-0!! ante Tottenham en 22' PT.



— SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026






