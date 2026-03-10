Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

PARA EL OLVIDO

El arquero del Tottenham cometió dos groseros errores contra el Atlético de Madrid, fue reemplazado a los 17 minutos y se fue llorando

El checo Antonín Kinsky tuvo una actuación decepcionante, recibió tres goles en el primer cuarto de hora y el entrenador del conjunto inglés se cansó de su rendimiento y lo sacó de la cancha.

El Atlético de Madrid golea al Tottenham por la ida de los octavos de final de la Champions League y antes del final del primer tiempo se dio una inusual modificación: el arquero del conjunto inglés Antonín Kinsky tuvo dos errores en el primer y tercer gol y fue reemplazado.

El primer tanto lo marcó Marcos Llorente a los seis minutos. El checo salió jugando desde el fondo, pero le entregó la pelota a un futbolista del Aleti y la jugada terminó con la certera definición del español.

Atlético de Madrid va por la Copa del Rey y Diego Simeone suma otra final: cómo le fue en las anteriores

En el segundo no tuvo responsabilidad, ya que Antoine Griezmann hizo un gran movimiento para dejarlo mal parado, pero en el tercero volvió a fallar: recibió un pase, controló mal y a los 15 minutos dejó servido el gol para Julián Álvarez, que definió con el arco a su merced.

Fuerte cruce entre el Cholo Simeone y el arquero Oblak tras la estrepitosa caída del Atlético Madrid ante Rayo Vallecano por LaLiga 

Acto seguido, Igor Tudor, entrenador de los Spurs, decidió sacarlo para que ingrese el italiano Guglielmo Vicario, que habitualmente es titular. Ante el cambio, los hinchas del conjunto español aplaudieron al arquero, que se fue llorando rumbo al vestuario y en el camino Cristian Romero lo abrazó para consolarlo.

Para colmo, en la jugada siguinte al cambio, el Colchonero anotó el cuarto tanto del partido.



Esta nota habla de:
1
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

2
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

3
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

4
Ricky Martin suma un nueva fecha en Argentina: cuándo toca y dónde sacar las entradas
Noticias

Ricky Martin suma un nueva fecha en Argentina: cuándo toca y dónde sacar las entradas

5
David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto
Noticias

David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto

Últimas noticias de Atlético de Madrid