El arquero del Tottenham cometió dos groseros errores contra el Atlético de Madrid, fue reemplazado a los 17 minutos y se fue llorando
El checo Antonín Kinsky tuvo una actuación decepcionante, recibió tres goles en el primer cuarto de hora y el entrenador del conjunto inglés se cansó de su rendimiento y lo sacó de la cancha.
El Atlético de Madrid golea al Tottenham por la ida de los octavos de final de la Champions League y antes del final del primer tiempo se dio una inusual modificación: el arquero del conjunto inglés Antonín Kinsky tuvo dos errores en el primer y tercer gol y fue reemplazado.
El primer tanto lo marcó Marcos Llorente a los seis minutos. El checo salió jugando desde el fondo, pero le entregó la pelota a un futbolista del Aleti y la jugada terminó con la certera definición del español.
Atlético de Madrid va por la Copa del Rey y Diego Simeone suma otra final: cómo le fue en las anteriores
En el segundo no tuvo responsabilidad, ya que Antoine Griezmann hizo un gran movimiento para dejarlo mal parado, pero en el tercero volvió a fallar: recibió un pase, controló mal y a los 15 minutos dejó servido el gol para Julián Álvarez, que definió con el arco a su merced.
Fuerte cruce entre el Cholo Simeone y el arquero Oblak tras la estrepitosa caída del Atlético Madrid ante Rayo Vallecano por LaLiga
Acto seguido, Igor Tudor, entrenador de los Spurs, decidió sacarlo para que ingrese el italiano Guglielmo Vicario, que habitualmente es titular. Ante el cambio, los hinchas del conjunto español aplaudieron al arquero, que se fue llorando rumbo al vestuario y en el camino Cristian Romero lo abrazó para consolarlo.
Para colmo, en la jugada siguinte al cambio, el Colchonero anotó el cuarto tanto del partido.