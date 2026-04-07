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PALIZA

Vélez arrancó con el pie derecho en la Copa Argentina: la contundente goleada a Deportivo Armenio

El Fortín se impuso 4-1 en Sarandí y se clasificó a los dieciseisavos de final, instancia en la que espera rival.

Vélez hizo valer la diferencia de jerarquía ante Deportivo Armenio y lo goleó 4-1 en el Estadio Julio Humberto Grondona por los 32avos de final de la Copa Argentina.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto no tuvo piedad con el conjunto de la Primera B Metropolitana y en el primer tiempo ya goleaba gracias a los tantos de Aarón Quirós, Tobías Andrada y Dilan Godoy.

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Manuel Lanzini fue la gran figura en Sarandí con tres asistencias, la última de ellas para un nuevo festejo de Andrada que le dio el 4-0 al Fortín. Mauro Dávila descontó para Armenio.

Ahora el equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto aguarda rival en la próxima instancia: enfrentará al vencedor del cruce entre Gimnasia de Mendoza y y Gimnasia y Tiro de Salta.

La tremenda noticia que recibieron los hinchas de Vélez para jugar ante Platense

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