Vélez arrancó con el pie derecho en la Copa Argentina: la contundente goleada a Deportivo Armenio
El Fortín se impuso 4-1 en Sarandí y se clasificó a los dieciseisavos de final, instancia en la que espera rival.
Vélez hizo valer la diferencia de jerarquía ante Deportivo Armenio y lo goleó 4-1 en el Estadio Julio Humberto Grondona por los 32avos de final de la Copa Argentina.
El equipo de Guillermo Barros Schelotto no tuvo piedad con el conjunto de la Primera B Metropolitana y en el primer tiempo ya goleaba gracias a los tantos de Aarón Quirós, Tobías Andrada y Dilan Godoy.
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Manuel Lanzini fue la gran figura en Sarandí con tres asistencias, la última de ellas para un nuevo festejo de Andrada que le dio el 4-0 al Fortín. Mauro Dávila descontó para Armenio.
Ahora el equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto aguarda rival en la próxima instancia: enfrentará al vencedor del cruce entre Gimnasia de Mendoza y y Gimnasia y Tiro de Salta.
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