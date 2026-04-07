Vélez arrancó con el pie derecho en la Copa Argentina: la contundente goleada a Deportivo Armenio

Vélez hizo valer la diferencia de jerarquía ante Deportivo Armenio y lo goleó 4-1 en el Estadio Julio Humberto Grondona por los 32avos de final de la Copa Argentina.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto no tuvo piedad con el conjunto de la Primera B Metropolitana y en el primer tiempo ya goleaba gracias a los tantos de Aarón Quirós, Tobías Andrada y Dilan Godoy.

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Manuel Lanzini fue la gran figura en Sarandí con tres asistencias, la última de ellas para un nuevo festejo de Andrada que le dio el 4-0 al Fortín. Mauro Dávila descontó para Armenio.

Ahora el equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto aguarda rival en la próxima instancia: enfrentará al vencedor del cruce entre Gimnasia de Mendoza y y Gimnasia y Tiro de Salta.

La tremenda noticia que recibieron los hinchas de Vélez para jugar ante Platense

¡GOL DE VÉLEZ!



El Fortín se puso en ventaja ante el Deportivo Armenio por 1-0 gracias a este cabezazo de Aarón Quirós. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/hbWjnXNX3P — TyC Sports (@TyCSports) April 7, 2026

¡VÉLEZ GOLEA!



Antes de irse al descanso, Godoy convirtió el tercer tanto para el Fortín sobre Deportivo Armenio. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/MxlByQeDc1 — TyC Sports (@TyCSports) April 7, 2026

%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83C%uDFC6 ¡ASÍ FUE EL CUARTO GOL DEL FORTÍN!



A los 68', Andrada marcó el cuarto tanto para #Vélez ante #DeportivoArmenio. Minutos después, Dávila descontó para el Tricolor y el partido quedó 4-1. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/6yRc1oDoms — TyC Sports (@TyCSports) April 7, 2026

¡DESCUENTA DEPORTIVO ARMENIO!



Dávila anotó el 4 a 1 a los 71 minutos. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/hXL9GelO5O — TyC Sports (@TyCSports) April 7, 2026