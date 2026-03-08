La tremenda noticia que recibieron los hinchas de Vélez para jugar ante Platense

Los hinchas de Vélez recibieron una gran noticia en un momento en el que el equipo invita más que nunca a la ilusión. La dirigencia del Fortín logró que el próximo sábado una gran cantidad de hinchas puedan acompañar al conjunto de Guillermo Barros Schelotto en su incursión a Vicente López para visitar a Platense, por la undécima fecha del Torneo Apertura 2026.

La noticia venía siendo muy esperada por los hinchas, que se vieron postergados en los últimos años en su afán de decir presente como visitantes. Es que, si bien las gestas internacionales y la buena participación en instancias decisivas del medio local disimularon la estadística en los últimos tiempos, lo cierto es que por la Liga Profesional la parcialidad de Liniers no gozó de ninguna excepción a la regla desde febrero de 2020, cuando tuvo 2.300 localidades para ir a Sarandí frente a Arsenal.

Vélez acertó y luego se la bancó ante un inofensivo Estudiantes: victoria en UNO y punta de la zona A

Ahora, Aprevide confirmó que montará un operativo de seguridad especial de división de parcialidades y que terminará de definir los detalles, incluyendo cantidad de entradas, en una reunión entre semana entre el Ministerio y los clubes, que ya llegaron a un acuerdo entre sí y con la AFA.

Extraoficialmente, se habla de unas seis mil localidades de entre 50 y 60 mil pesos, con los simpatizantes de la V Azulada ocupando la tribuna Julio Cozzi, del lado de las vías del ferrocarril.

Sufre Vélez: el TAS ratificó la sanción contra Malasia e Imanol Machuca será suspendido nuevamente

En el comunicado difundido por la cartera de Seguridad se precisó: "El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, informa que el encuentro entre el Club Atlético Platense y el Club Atlético Vélez Sarsfield el próximo sábado 14 de marzo a las 17 horas por la Fecha 11 de la Liga Profesional de Fútbol, se jugará con presencia de público visitante en el Estadio "Ciudad de Vicente López"".

"Las autoridades se encuentran ultimando los detalles del operativo de seguridad y las localidades que se autorizarán para la parcialidad de Vélez, lo que saldrá de la reunión de seguridad que se llevará a cabo la próxima semana entre el Ministerio y los clubes", agregó el comunicado.

Más allá de la novedad tan bienvenida en el Fortín, sus hinchas visitaron recientemente el estadio Ciudad de Vicente López pero no frente al Calamar: hace poco más de un año, allí logró el único triunfo de la era Sebastián Domínguez por la primera ronda de la Copa Argentina 2025, 1-0 frente a Midland con gol de penal de Braian Romero.







