Atención, Rosario Central: uno de sus rivales en la Copa Libertadores se quedó sin DT

Después de iniciar su campaña con un empate, Rosario Central se acomodó en el Grupo H de la Copa Libertadores 2026 y comparte el primer puesto con Independiente del Valle.

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Sin embargo, uno de sus otros dos rivales de la zona está pasando un mal momento que se profundizó este martes.

Se trata de Libertad de Paraguay, que hoy cayó 3-0 frente a Rubio Ñú por la fecha 17 del Torneo Apertura y quedó con la dirección técnica vacante tras la renuncia de Francisco Arce.

Tras el encuentro, el Chiqui habló en conferencia de prensa y anunció su decisión indeclinable.

"Yo ya no le veo vuelta, hemos intentado de todo y es mejor alejarse. Comuniqué mi renuncia a la Dirección Técnica del club. Es mejor que venga otra gente y dé luz a los jugadores", expresó.

RENUNCIÓ



%u2B1C%uFE0F%u2B1B%uFE0FTras la goleada de Rubio Ñu a Libertad (3-0), por la fecha 17 del #AperturaAPF2026, Francisco Arce comunicó su renuncia al cargo de director técnico del Gumarelo.



%uD83D%uDDE3%uFE0F"Comuniqué nuestra renuncia a la persona encargada en el club. Realmente ya no le veo vuelta, hemos... pic.twitter.com/zkJTDDtRrp — Tigo Sports (@TigoSportsPY) April 21, 2026

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El ahora exentrenador del Gumarelo finalizó así un ciclo que dejó mucho que desear. En total, comandó al equipo en 19 partidos, de los cuales ganó seis, empató tres y perdió ocho.

De hecho, de los últimos siete compromisos en el campeonato, solo se impuso en dos, mientras que en el certamen continental cosechó dos derrotas más. Final anunciado.