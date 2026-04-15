Sin Di María, Copetti le dio un triunfazo a Rosario Central ante Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores

Por la segunda fecha del Grupo H, Rosario Central derrotó 1-0 como visitante a Libertad de Paraguay y festejó por primera vez en la Copa Libertadores 2026.

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Sin la presencia de Ángel Di María, el Canalla arrancó mejor que su rival y tuvo algunas chances claras, aunque no logró aprovecharlas.

Sobre el final del primer tiempo, el Gumarelo respondió con un cabezazo al travesaño de Jorge Recalde, tras un rebote largo de Jeremías Ledesma.

Ya en el complemento, la tónica se mantuvo. La visita avisó con una aparición dentro del área de Alejo Véliz y el conjunto guaraní volvió a estrellar la bola contra el caño horizontal con un fuerte remate de Iván Franco.

Achicó muy bien González para evitar el remate de Veliz %uD83E%uDDE4#Libertad 0-0 #RosarioCentral



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Sin embargo, cuando todo hacía parecer que el resultado no iba a tener modificaciones, Enzo Copetti apareció a ocho minutos del cierre y selló las cifras finales.

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Gracias a la victoria, Rosario Central llegó a los cuatro puntos y quedó como líder de su zona, a la espera de lo que pase esta noche con Independiente del Valle y Universidad Central.