Mirassol vs. Lanús, por la Copa Libertadores: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Lanús iniciará su camino en la Copa Libertadores este miércoles frente a Mirassol FC, en un duelo correspondiente a la primera fecha del Grupo G. El partido se jugará desde las 19:00 en el Estadio José María de Campos Maia.

El equipo argentino llega con credenciales fuertes: es el vigente campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa Sudamericana, títulos que lo posicionan como uno de los candidatos a pelear en el plano continental.

Mirassol, el sorprendente debutante de Brasil

El conjunto paulista protagonizó un crecimiento meteórico en los últimos años. Desde 2018, con una importante inversión, pasó de competir en la cuarta división a llegar al Brasileirao en 2025. En su primera temporada en la máxima categoría, logró un histórico cuarto puesto que le permitió clasificarse por primera vez a la Libertadores.

Sin embargo, su presente en el torneo local es adverso: marcha en la zona baja de la tabla, con apenas seis puntos en nueve fechas y en puestos de descenso. Aun así, buscará hacerse fuerte como local en su estreno internacional.

Lanús, con chapa internacional y buen presente

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino atraviesa un buen momento en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, donde suma 19 puntos y se ubica en puestos de clasificación a los octavos de final.

En el plano internacional, el "Granate" llega con confianza tras sus recientes consagraciones: venció a Atlético Mineiro en la final de la Sudamericana y superó a Flamengo en la Recopa, con una destacada actuación en el Estadio Maracaná.

Lo que viene en el Grupo G

En la próxima fecha, Lanús será local ante Always Ready, mientras que Mirassol deberá visitar a Liga de Quito en la altura.

Probables formaciones Mirassol vs. Lanús por Copa Libertadores

Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado, Reinaldo; Yuri Lara, Aldo Filho; Shaylon, Alesson, Firmino Negueba y Tiquinho Soares. DT: Rafael Guanaes

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera, Matías Sepúlveda; Walter Bou o Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino

Cómo ver en vivo Mirassol vs. Lanús por Copa Libertadores

El partido entre

y Lanús por

será televisado por

. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas de streaming de

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