Neymar le mandó un cálido mensaje a todo San Lorenzo de cara al duelo por la Copa Sudamericana: "Una gran fiesta..."

Con el sorteo de la fase de grupos que se realizó ayer, San Lorenzo comenzó a vivir lo que será su participación en la Copa Sudamericana 2026, donde enfrentará nada más y nada menos que al Santos de Neymar.

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En ese marco, el astro brasileño se hizo eco de ese enfrentamiento en redes sociales y este viernes le mandó un cálido mensaje al Ciclón.

"Estoy feliz por los desafíos que tengo con el Santos y estoy feliz por el cariño de la hinchada de San Lorenzo", escribió en X.

Pero además de mostrarse agradecido por la cantidad de mensajes que recibió de parte del pueblo azulgrana, Ney le tiró flores.

"Estoy seguro de que ustedes harán una fiesta el día del partido. Nos vemos allá", concluyó.

Feliz e animado para os desafios que tenho com o Santos.

Feliz pelo carinho da torcida do San lorenzo.

Tenho certeza que vcs farão uma grande festa no dia do jogo.

Nos vemos lá %uD83D%uDE4F%uD83C%uDFFC%uD83E%uDD0D%uD83D%uDDA4 — Neymar Jr (@neymarjr) March 20, 2026

Pero la cosa no quedó ahí, ya que la cuenta oficial del club citó el tweet y, con la foto de un recibimiento, respondió: "Te vas a enamorar, Ney".

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De no mediar inconvenientes, el Peixe, con el crack de 34 años a la cabeza, visitará el Nuevo Gasómetro en la fecha 3, pautada para los últimos días de abril.