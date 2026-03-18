Un ex Boca amargó a Messi: Inter Miami empató con Nashville y quedó afuera de la Concachampions

En el día del gol 900 en su carrera, Lionel Messi sufrió un durísimo revés: Inter Miami empató 1-1 contra Nashville SC y se quedó afuera en los octavos de final de la Concachampions. gracias al aporte de un ex Boca.

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Tras la igualdad sin goles en la ida, las Garzas arrancaron ganando apenas a los seis minutos. Sin embargo, a poco más de 15 minutos para el final del encuentro, Cristián Espinoza anotó el 1-1 definitorio.

Espinoza scores for Nashville! %uD83D%uDCA5 pic.twitter.com/r0Ik0rTmQI — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 19, 2026

Debido a que en el torneo continental existe la regla del gol de visitante, el conjunto de la ciudad de Tennessee avanzó a la próxima fase.

Ahora, Nashville se medirá en cuartos de final frente al ganador de la serie protagonizada por América de México y Philadelphia Union.

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Por su parte, Inter Miami ahora deberá concentrarse en seguir compitiendo en la MLS y en afrontar, en el segundo semestre del año, la Leagues Cup.