Un ex Boca amargó a Messi: Inter Miami empató con Nashville y quedó afuera de la Concachampions
Por los octavos de final, Inter Miami empató con Nashville SC y, debido al gol de visitante, se despidió tempranamente de la Concachampions.
En el día del gol 900 en su carrera, Lionel Messi sufrió un durísimo revés: Inter Miami empató 1-1 contra Nashville SC y se quedó afuera en los octavos de final de la Concachampions. gracias al aporte de un ex Boca.
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Tras la igualdad sin goles en la ida, las Garzas arrancaron ganando apenas a los seis minutos. Sin embargo, a poco más de 15 minutos para el final del encuentro, Cristián Espinoza anotó el 1-1 definitorio.
Debido a que en el torneo continental existe la regla del gol de visitante, el conjunto de la ciudad de Tennessee avanzó a la próxima fase.
Ahora, Nashville se medirá en cuartos de final frente al ganador de la serie protagonizada por América de México y Philadelphia Union.
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Por su parte, Inter Miami ahora deberá concentrarse en seguir compitiendo en la MLS y en afrontar, en el segundo semestre del año, la Leagues Cup.