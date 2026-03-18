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SE HIZO ESPERAR

Lionel Messi llegó a su gol 900 en el duelo entre Inter Miami y Nashville por la Concachampions

Después de un par de encuentros al borde, Lionel Messi llegó a los 900 goles en su carrera durante el choque entre Inter Miami y Nashville por los octavos de final de la Concachampions.

EBalmaceda

Y un día llegó: Lionel Messi anotó hoy el gol 900 en su carrera durante el choque entre Inter Miami y Nashville SC por los octavos de final de la Concachampions.

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Buscando el pase a la siguiente instancia, la Pulga recibió un pase de Sergio Reguilón, controló dentro del área y sacó el zurdazo cruzado para darle la ventaja a las Garzas apenas a los seis minutos de juego.

Luego de buscarlo, Leo alcanzó el esperado número después de 1142 compromisos en su trayectoria. Además, llegó a los 81 con la franquicia de Florida.

Ahora, con el astro argentino como estandarte, los dirigidos por Javier Mascherano intentarán sellar su clasificación a los cuartos de final de la competencia continental tras la igualdad sin goles en el primer chico.

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Messi llegó al gol 900: el desglose entre los clubes donde jugó y la Selección Argentina

  • Barcelona - 672 goles
  • Selección Argentina - 115 goles
  • Inter Miami - 81 goles
  • PSG - 32 goles

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