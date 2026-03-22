Real Madrid vs. Atlético de Madrid, en el clásico por LaLiga de España: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

El clásico de Madrid paraliza LaLiga de España. Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentarán este domingo desde las 17 en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 29, en un duelo clave tanto para la pelea por el título como para consolidar el gran presente de ambos equipos.

Los dos llegan en alza tras dar golpes de autoridad en la Champions League, donde avanzaron a cuartos de final eliminando con solvencia a rivales de la Premier League de Inglaterra.

Real Madrid, en modo candidato

El equipo de Carlo Ancelotti viene de una serie impactante ante el Manchester City: fue 5 a 1 en el global, con un 3-0 en la ida en Madrid, incluido un hat-trick de Federico Valverde, y un 2-1 en la vuelta, con doblete de Vinícius Júnior en el Etihad Stadium.

En la próxima instancia, el Merengue enfrentará al Bayern Múnich, en otra serie de alto voltaje.

En LaLiga, el Madrid marcha segundo con 66 puntos, a cuatro del líder FC Barcelona, y necesita ganar para no perderle pisada en la recta final.

Atlético de Madrid, firme y peligroso

Del otro lado, el equipo de Diego Simeone también llega con confianza. El Atlético viene mostrando solidez tanto en Europa como en el torneo local, apoyado en su habitual fortaleza defensiva y una delantera cada vez más efectiva.

En la Champions, los rojiblancos lograron una clasificación convincente a cuartos de final, ratificando su capacidad para competir en escenarios de máxima exigencia.

En LaLiga, se mantienen en la pelea y saben que un triunfo en el Bernabéu no solo tendría un impacto anímico, sino que también los metería de lleno en la lucha por el campeonato en el tramo decisivo.

Con figuras clave en buen nivel y un sistema consolidado, el Atlético buscará golpear a su clásico rival en su propia casa.

Probables formaciones Real Madrid vs. Atlético de Madrid por LaLiga

Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander Arnold, Dean Huijsen, Antonio Rudiger, Fran García; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Thiago Pitarch; Arda Guler, Vinicius Junior y Kylian Mbappé. DT: Álvaro Arbeloa

Atlético de Madrid: Juan Musso; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri, Johnny Cardoso, Koke, Giuliano Simeone, Alex Baena, Julián Álvarez y Alexander Sorloth. DT: Diego Simeone

Cómo ver en vivo Real Madrid vs. Atlético de Madrid por LaLiga

El clásico entre Real Madrid y Atlético de Madrid será televisado por ESPN, además, también lo vas a poder ver online por los canales de streaming de Disney + (contratando el codificado), Flow, DGO y Telecentro Play.