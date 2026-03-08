Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

NUNCA VISTO

Insólito momento en el ascenso de Alemania: hinchas ingresaron a la cancha y desenchufaron el VAR

Simpatizantes del Preussen Münster tomaron una increíble decisión para que el árbitro no sancione un penal a favor de Hertha Berlín.

Un momento inédito e inesperado se dio en partido de la segunda división alemana entre el Preussen Münster y el Hertha Berlín. El triunfo de la Vieja Dama tuvo una situación insólita cuando los hinchas del Münster desenchufaron el VAR. Sí, así como lo leyó.

La racha negativa que buscará cortar Damián Ayude con San Lorenzo en el clásico ante Boca

Se terminaba el primer tiempo cuando Felix Bickel sancionó un penal para la visita. Los de la capital alemana tenían la chance de abrir la cuenta pero la jugada debía revisarse mediante la tecnología. Y cuando fue a la pantalla, la misma no funcionaba.

El ingenio de los fanáticos del fútbol jamás se apagará. Enojados por la decisión que podía tomar el colegiado, un par de hinchas del Münster desenchufaron al VAR. De esta forma, Felix Bickel no tuvo manera de cotejar con sus propios ojos si debía cobrar el penal para Hertha Berlin.

River tomó una drástica y curiosa decisión con las divisiones juveniles: el caso Lucas Scarlato disparó la polémica

Al no tener imágenes y no poder solucionarle el tema, en un ambiente pesado, el juez se apoyó en las personas de soporte. Allí se enteró que el penal estaba bien sancionado y mantuvo su decisión. Fabian Reese abrió la cuenta. Y Hertha Berlin finalmente le ganó 2 a 1 a Münster en la segunda división de Alemania.

Esta nota habla de:
1
Ricky Martin suma un nueva fecha en Argentina: cuándo toca y dónde sacar las entradas
Noticias

Ricky Martin suma un nueva fecha en Argentina: cuándo toca y dónde sacar las entradas

2
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

3
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

4
David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto
Noticias

David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto

5
Se lanzó oficialmente la canción del Mundial 2026: Emilia Mernes, Carlos Vives, Wisin y Xavi presentan "Somos Más"
Noticias

Se lanzó oficialmente la canción del Mundial 2026: Emilia Mernes, Carlos Vives, Wisin y Xavi presentan "Somos Más"

Últimas noticias de Bundesliga