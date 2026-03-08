Insólito momento en el ascenso de Alemania: hinchas ingresaron a la cancha y desenchufaron el VAR

Un momento inédito e inesperado se dio en partido de la segunda división alemana entre el Preussen Münster y el Hertha Berlín. El triunfo de la Vieja Dama tuvo una situación insólita cuando los hinchas del Münster desenchufaron el VAR. Sí, así como lo leyó.

La racha negativa que buscará cortar Damián Ayude con San Lorenzo en el clásico ante Boca

Se terminaba el primer tiempo cuando Felix Bickel sancionó un penal para la visita. Los de la capital alemana tenían la chance de abrir la cuenta pero la jugada debía revisarse mediante la tecnología. Y cuando fue a la pantalla, la misma no funcionaba.

El ingenio de los fanáticos del fútbol jamás se apagará. Enojados por la decisión que podía tomar el colegiado, un par de hinchas del Münster desenchufaron al VAR. De esta forma, Felix Bickel no tuvo manera de cotejar con sus propios ojos si debía cobrar el penal para Hertha Berlin.

River tomó una drástica y curiosa decisión con las divisiones juveniles: el caso Lucas Scarlato disparó la polémica

Al no tener imágenes y no poder solucionarle el tema, en un ambiente pesado, el juez se apoyó en las personas de soporte. Allí se enteró que el penal estaba bien sancionado y mantuvo su decisión. Fabian Reese abrió la cuenta. Y Hertha Berlin finalmente le ganó 2 a 1 a Münster en la segunda división de Alemania.